Назад 17.09.24, 06:00 Заправки и права: водители жалуются на проблемы с двигателем после заливки бака Двое водителей утверждают, что после заправки на станциях Jetoil у их автомобилей возникли проблемы с двигателем. Они подозревают, что причина – некачественное топливо. Компания это отрицает.

Заправки Jetoil снова вызвали жалобы у водителей. Foto: Лийз Трейманн

«Поехал я за город, возвращаюсь, надо заправиться, чтобы до города доехать. И единственным местом в округе оказался Jetoil. Заправил обычное дизельное топливо, оплатил карточкой, поехал. Машина начала работать неровно, вибрация небольшая по ней, как будто в двигателе что-то отказывает. Причем сразу, как только отъехали, останавливаюсь, чтобы пропустить машину – там круговое движение – и он начинает работать неровно. Думаю, ерунда какая-то, пройдет. Доезжаю до Таллинна, все так же. Езжу там, ничего не проходит. Думаю, может, присадку купить. В итоге дело до нее не дошло. Машина просто заглохла прямо на дороге. И все», – рассказывает водитель Герман. Он заправился на станции в Куйвайыэ 6 сентября и уже 7 сентября обратился с жалобой в компанию.

За последний месяц это не первая проблема, возникшая у клиентов фирмы: в августе с похожими сложностями столкнулся известный автор-исполнитель Артур Чаритон, который 19 августа и 27 августа заправился 98-м бензином тоже на заправке Jetoil, но в Мустамяэ. После первого раза у его машины сломался бензонасос и пропала тяга, после второго раза – тоже. Оба раза был эвакуатор. «И стало точно понятно, что причина в воде, из-за которой любой новый насос покрывается коррозией. Пришлось поменять два бензонасоса», – рассказывает он.

Jetoil компенсировал Герману по чеку стоимость 18,6 литров дизеля, однако не готов брать на себя расходы по ремонту автомобиля. Артуру повезло меньше: ему не вернули и потраченных на бензин денег: «Jetoil пишет отписки, что у них не может быть некачественного топлива, что все сертифицировано», – сокрушается он.

«В Эстонии можно продавать только сертифицированное (то есть соответствующее требованиям) топливо. Деятельность (как доставка, так и продажа топлива) всех действующих в Эстонии заправочных станций (в том числе автозаправочной станции Куйвайыэ) находится под постоянным контролем Налогово-таможенного департамента (EMTA) через информационную систему по обращению топлива (KKS). В ней отражается все движение топлива, начиная с его прибытия в Эстонию, хранения, загрузки его в конкретный автомобиль до прибытия в пункт назначения. Оттуда отчет о продажах АЗС передается в EMTA два раза в месяц и т.д. Поэтому деятельность всех работающих в Эстонии заправок – какое топливо, с каким сертификатом, какие остатки и т.д. – в каждый момент времени контролируется EMTA», – ответил «Деловым ведомостям» руководитель по розничным продажам Jetoil Рено Нярска.

Тем не менее, Jetoil уже оказывалась в центре скандала в январе 2023 года, и тогда ей пришлось признать, что из-за трещины «в крышке смотровой трубы резервуара» на заправке в Мустамяэ в подземный резервуар, где хранился бензин, попала талая вода. Бак будет отремонтирован, а бензин заменен, обещали тогда в Jetoil. Именно на этот случай ссылается и один из водителей, оказавшийся в схожей ситуации совсем недавно.

Это было аварийное происшествие, которое было ликвидировано, комментирует представитель Jetoil Рено Нярска. Тогда инспекторы KKS по просьбе Налогово-таможенного департамента посетили объект и проверили качество работы.

В этот раз 9 сентября компания по заявлению клиента также взяла образец пробы со дна бака на мустамяэской заправке, чтобы проверить, есть ли там вода, рассказал Нярска. «Образец подтвердил на измерительной системе показание воды 0,000, что означает, что в резервуаре нет воды», – констатирует он. Что касается АЗС Куйвайыэ, то с 6 по 10 сентября (от заправки клиента до ответа ему) дизельным топливом заправились почти 900 раз. «Если бы на заправочной станции Куйвайыэ что-то было не так с дизельным топливом, у других клиентов тоже возникли бы жалобы. Но никаких претензий, кроме рассматриваемой, нет», – заявил Нярска.

Одна из двух АЗС Jetoil, вызвавших нарекания, в Куйвайыэ. Foto: Лийз Трейманн

Карин Ульвик, пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента: «Топливные пробы отбираются Эстонским центром исследований окружающей среды в рамках государственного мониторинга топлива, заказ которого проходит через Министерство климата. Результаты также общедоступны . Если центр обнаруживает несоблюдение или мы получаем наводку, мы работаем над оценкой и выявлением того, как некачественное топливо попало на АЗС. EMTA не занимается проблемами самих заправочных станций и не несет за них ответственности. Эта ответственность лежит на каждом операторе АЗС».

Выборочная проверка на заправке Jetoil в Куйвайыэ, по данным этой базы, проводилась в последний раз 21 августа. Тогда пробы всех видов топлива соответствовали требованиям. Данных проб за сентябрь, взятых на заправках Jetoil, в базе нет.

Пока топливо Jetoil не дошло до лаборатории центра. «На данный момент ничего не известно о тех случаях, о которых вы говорите. Жалобы на продавцов топлива, как правило, редки. Если есть подозрение, что автомобиль сломался из-за некачественного топлива, необходимо выяснить, что случилось с автомобилем, взять пробу на анализ (с автомобиля и по возможности на заправочной станции), а затем решить, какие анализы целесообразно провести», – ответила ДВ глава отдела качества топлива и таможенных услуг Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Лийзи Лапп. Она напомнила, что узнать результаты проб может только сам заказчик.

С жалобой на качество топлива, как и любого другого товара, можно обращаться в Комиссию по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технадзора. «Потребитель имеет право на возмещение ущерба, возникшего из потребительского договора. Если потребитель обнаружит, что ему причинен ущерб в результате использования некачественного топлива, первое, что он должен сделать – это подать жалобу продавцу. В жалобе должна быть изложена конкретная претензия. Продавец обязан ответить на жалобу в течение 15 дней с момента ее получения. Если он не отвечает или потребитель не согласен с полученным ответом, то потребитель имеет право обратиться в департамент», – ответила ДВ руководитель консультационного отдела департамента Маргот Леэн.

Артур Чаритон уже обратился в департамент и ждет ответа. Но бремя доказательства лежит на нем, напоминают в департаменте: «Комиссия по потребительским спорам не организует экспертизы и выездные проверки. Для успешного разрешения спора в первую очередь необходимы письменные доказательства, подтверждающие произошедшее, – комментирует Леэн. – Рассмотрение жалобы в Комиссии по потребительским спорам осуществляется на основании имеющихся в деле письменных документов, и если потребитель не сможет предоставить документы, подтверждающие произошедшее, рассмотрение жалобы может оказаться неуспешным».

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