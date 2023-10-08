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Сигрид Хийс

9 октября 2023 в 8:05









ТОП оптовой торговли: продавец топлива ворвался в тройку лидеров

Основной целью концерна Baltliner в следующем финансовом году является сохранение и закрепление рыночных позиций на существующих рынках, а также освоение новых рынков. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

В тройку лидеров оптовой торговли в этом году вошли Baltliner OÜ, Jetoil AS и OÜ Everwelle, общая прибыль которых составила более 31,7 млн евро, пишет Kaubandus. Примечательно, что в годовом сравнении ТОП 3 полностью сменился.

Первое место в ТОПе оптовой торговли заняла компания Baltliner OÜ, занимающаяся оптовой продажей и грузовыми перевозками промежуточной бумажной продукции. Выручка Baltliner Group в 2022 году составила 156 миллионов евро. 99% доходов концерна в прошлом году пришлось на оптовую продажу.