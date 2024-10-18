Назад 18.10.24, 12:51 100 000 пустующих квадратных метров. Владельцы столичных офисов сталкиваются с растущей проблемой Мы идем по коридору одного из офисных зданий в столице, шаги отдаются эхом в длинном пустом коридоре. Владельцы коммерческой недвижимости в Таллинне сейчас ведут ожесточенную борьбу за заполнение более чем 100 000 пустующих квадратных метров.

«После всех этих кризисов потребности пересматриваются очень критически. Если где-то есть излишние квадратные метры, то от них при возможности избавляются очень быстро», – говорит директор по недвижимости Kapitel Андрей Кокк. Компании принадлежат три крупных офисных здания в Таллинне, включая недавно построенное офисное здание Arter, а также более старое бизнес-здание на бульваре Сыпрусе.

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