Назад 21.10.24, 12:34 Вкус биржи: как обложить всех тарифами и начать жить - Дональд Трамп В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Foto: Джон Бэйзмор / AP / Scanpix

Не Nvidia? Не считается. Как акции европейского производителя чипов грохнулись на слабеньком отчетике. Что позволено Юпитеру, не позволено ASML!

Рынки в космосе, золото в космосе - где логика? Почему при росте рынков одновременно растет и защитный актив в виде золота? Совсем все с ума посходили?

«Как обложить всех тарифами и начать жить». Дональд Трамп. Насколько крута программа у бывшего президента США?

Об этом и другом в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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