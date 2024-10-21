Деловые ведомости
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  • 21.10.24, 12:34

Вкус биржи: как обложить всех тарифами и начать жить - Дональд Трамп

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Вкус биржи: как обложить всех тарифами и начать жить - Дональд Трамп
  • Foto: Джон Бэйзмор / AP / Scanpix
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Об этом и другом в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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