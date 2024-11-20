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  • 20.11.24, 08:48

Горько-сладкая история успеха шоколадного рая в Кейла. «Бизнес в целом — вкусный»

Возле фабрики в Кейла ощущается сильный запах какао. Ноябрьская грязь, на вид напоминающая шоколад, идеально погружает нас в тему. Невнимательный взгляд может принять рассыпавшиеся при разгрузке какао-бобы за обычные камушки.
Руководители и владельцы Panamir Кирилл Горлач и Александр Вийнер держат на плечах 60-килограммовый мешок какао-бобов. Этот груз прибыл прямо с африканского континента.
Но эти «обычные камушки» сегодня в переносном смысле можно назвать коричневым золотом. Цена на шоколад стремительно выросла, и, по мнению руководства компании Panamir, производящей какао-массу, она не снизится ещё как минимум четыре–пять лет.
Компания из Кейла производит какао-массу такими темпами, что ежегодно её оборот увеличивается на 20 миллионов евро. Прибыль за прошлый год превысила 9 миллионов евро. «Бизнес в целом — вкусный», — замечают руководители Panamir.

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