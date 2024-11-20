Горько-сладкая история успеха шоколадного рая в Кейла. «Бизнес в целом — вкусный»
Возле фабрики в Кейла ощущается сильный запах какао. Ноябрьская грязь, на вид напоминающая шоколад, идеально погружает нас в тему. Невнимательный взгляд может принять рассыпавшиеся при разгрузке какао-бобы за обычные камушки.
Но эти «обычные камушки» сегодня в переносном смысле можно назвать коричневым золотом. Цена на шоколад стремительно выросла, и, по мнению руководства компании Panamir, производящей какао-массу, она не снизится ещё как минимум четыре–пять лет.
Компания из Кейла производит какао-массу такими темпами, что ежегодно её оборот увеличивается на 20 миллионов евро. Прибыль за прошлый год превысила 9 миллионов евро. «Бизнес в целом — вкусный», — замечают руководители Panamir.
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Производитель какао Panamir показал хорошие результаты в прошлом году и, видимо, улучшит их в 2024-м, несмотря на то, что основными рынками сбыта для него остаются Россия и Беларусь. Но следующий год будет непростым из-за роста цен на сырье.
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