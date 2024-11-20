Назад 20.11.24, 08:48 Горько-сладкая история успеха шоколадного рая в Кейла. «Бизнес в целом — вкусный» Возле фабрики в Кейла ощущается сильный запах какао. Ноябрьская грязь, на вид напоминающая шоколад, идеально погружает нас в тему. Невнимательный взгляд может принять рассыпавшиеся при разгрузке какао-бобы за обычные камушки.

Но эти «обычные камушки» сегодня в переносном смысле можно назвать коричневым золотом. Цена на шоколад стремительно выросла, и, по мнению руководства компании Panamir, производящей какао-массу, она не снизится ещё как минимум четыре–пять лет.

Компания из Кейла производит какао-массу такими темпами, что ежегодно её оборот увеличивается на 20 миллионов евро. Прибыль за прошлый год превысила 9 миллионов евро. «Бизнес в целом — вкусный», — замечают руководители Panamir.