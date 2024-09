«Были этому очень удивлены», – комментирует известие о первом месте в ТОПе пищевой промышленности совладелец Panamir OÜ Александр Вийнер. Компания показала рост прибыли за 2023 год, что позволило подняться с третьего места на первое, обойдя Tartu Mill AS, а также нового участника тройки, производителя рыбных продуктов Kajax Fishexport AS, занявшего второе место. Прошлогодний лидер E-Piim Tootmine AS с убытком в 5,9 млн евро опустился на 598 место.