Кредитно-сберегательное общество отказалось выплатить вкладчику деньги
Член Тартуского КСО, вложившая в него тысячи евро, решила расторгнуть договор, но не смогла получить всю сумму. Ей пообещали выплатить остаток не позднее конца года, однако после вопросов Äripäev деньги поступили уже на следующий день.
Андро Роос, который руководит Тартуским кредитно-сберегательным обществом уже 18 лет, хвастается, что количество членов кооператива постоянно растёт. «Благодаря тому, что людям надоело большевистское правительство, которое хочет ограбить Эстонию», – таково мнение Рооса. Foto: Sille Annuk / Tartu Postimees / Scanpix
«Я потеряла доверие к ним и больше никогда не вложу туда деньги», – говорит Рената Муру, которая была членом КСО на протяжении шести лет.
Несколько клиентов кредитно-сберегательного общества Intus обратились в суд с ходатайством о начале процедуры банкротства, вкладчики не получили почти полмиллиона евро, связаться с кооперативом в последнее время у вкладчиков не получается.
Несмотря на обращение банкротного управляющего, коммерческий регистр принудительно ликвидировал фирму, задолжавшую Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu, теперь управляющий вынужден тратить время и деньги, чтобы восстановить компанию через суд.
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