Назад 04.12.24, 06:00 «Не боится ни бога, ни дьявола»: строитель обманывает жителей Эстонии и нелегально работающих иностранцев Он представляется как Евгений и сразу располагает к себе. Особенно ценой, ведь работает он вчерную, да и рабочим своим не платит. Клиенты остаются без денег и заказа, а работавшие на него строители, в том числе не имеющие документов украинцы, – без зарплаты. Привлечь его к ответственности пока не удалось никому.

Действует он таким образом не один год, но найти его не так просто, несмотря на то, что даже у редакторов ДВ насчитывается с ним не один десяток общих друзей в Фейсбуке. Ситуация осложняется тем, что до сих пор ни у кого из потерпевших не хватало данных для обращения в полицию или Трудовую инспекцию – ни фамилии, ни даты рождения, ничего, кроме имени – Евгений. ДВ прошли по его следам, обнаружив новых потерпевших и разыскав его самого.

«Евгений – добрый мой приятель…»

Летом 2023 года Ольга хотела отремонтировать крышу дачного домика в Вяэна-Йыэсуу. Увидела в Фейсбуке объявление, проверила – есть общая знакомая, одноклассница. «Потом оказалось, что она с ним не знакома, просто добавляла в друзья всех подряд», – рассказывает Ольга.

«Позвонила, он приехал на место, посмотрел, потрогал, пощупал, постучал. Сказал, что сделает калькуляцию и позже мне перезвонит. И буквально вечером или на следующий день сбросил ценовое предложение, сказал, что и материалы все он сам покупает. А у меня тогда так получилось, что муж был в длительной командировке, а сын в армии служил. Мне было удобно, что не придется по магазинам ездить. Я согласилась на его стоимость», – объясняет потерпевшая.

Евгений привёз троих строителей, и работа поначалу закипела. Они быстро сняли старую крышу, но вскоре Ольга почувствовала, что строители напряжены и чем-то недовольны. На вопрос, все ли в порядке, рабочие признались, что есть проблемы: завтра материала нет, работать не с чем. «Я говорю, а как? Крыша открытая, а если дождь? Они говорят, звоните Евгению, – вспоминает Ольга. – Я ему позвонила, какую-то они там пленку натянули. В общем, у меня этот ремонт с двух недель, которые Евгений обещал, растянулся на два месяца».

Работы стояли, материалов не было в срок. Вдобавок Евгений взял у хозяйки деньги вперед – и не только аванс. «Так получилось, что я ему все деньги сразу отдала. За всю работу и материалы…» – с горечью констатирует Ольга. Неладное она заподозрила не сразу. «В течение почти двух месяцев он со связи не уходил. Но у него все время были оправдания: то родители пожилые, к ним ездил, то заболел, то сложный объект еще один, в Раквере или еще где-то… Еще мне жаловался, что такие клиенты бывают, что на него кричат, а он такой, знаете, ну почти Робин Гуд», – вспоминает Ольга.

Доплачивать рабочим и докупать материалы ей пришлось в итоге самой, вышло намного дороже. К тому же, материалы, которые ей купил Евгений, оказались непригодны для ее дома. Призвать к ответу Евгения у Ольги не получилось. «У меня первое впечатление о нем было такое, что человек неглупый, но ни бога, ни дьявола не боится вообще», – резюмирует она.

Индрек нашел объявление, предлагающее работы по дереву, в фейсбучном сообществе Нымме в мае 2024 года. На связь вышел Евгений, пообещавший установить автоматические ворота и поправить ограждение – быстрее и дешевле рыночной стоимости. «Мы объединились с соседями, чтобы поставить новый забор. Старый деревянный полностью развалился из-за обильных снегопадов прошлого года», – рассказывает он.

С ними Евгений переписывался и говорил на эстонском. Попросил деньги вперед и привез на участок рабочих, которые оградили половину, а затем оказалось, что Евгений перестал им платить. «Выяснилось, что мошенник Евгений не выплачивал зарплату украинцам. И перестал выходить с ними на связь. Тогда рабочие начали просить денег у нас, объясняя, что им нечем оплачивать жилье и их выгонят на улицу», – продолжает Индрек.

«У меня с самого начала были сомнения, Евгений – не уверен, что это его настоящее имя – предлагает немного странную цену. С другой стороны, я думал, вдруг у него связи, и он достает материалы по скидке. Ок, пусть попробует», – вспоминает еще один обманутый клиент, Харри, которому нужна была терраса в его доме в Кейла.

У меня с самого начала были сомнения, Евгений – не уверен, что это его настоящее имя – предлагает немного странную цену. один из клиентов

Ситуация повторилась: в какой-то момент не были доставлены материалы, а рабочие не пришли – что логично, зачем им приходить, если материалов нет, рассуждает он. «В конце концов история стала действительно странной – Евгений сообщал, что он в больнице и все такое. Короче, материалы так и не пришли», – говорит Харри. С ним Евгений тоже долго оставался на связи и обещал вернуть часть денег за невыполненную работу. А потом исчез, ничего не вернув.

«Сначала делает интересное предложение, рассказывает, что берет наличными и без налогов, и что у него есть знакомые, у которых можно будет дешевле купить материалы и так далее, а потом работы постоянно откладываются», – рассказывает ДВ еще одна жертва, Сийри. По ее словам, после того как она пригрозила строителю полицией, Евгений обещал постепенно вернуть ей деньги: «Мы договорились о меньшей сумме. Он даже прислал какой-то скриншот, что перевел мне 200 евро, но деньги на мой счет так и не пришли», – вспоминает она.

Всего ДВ известно о пятерых пострадавших, кто-то оценивает свои потери в 1500 евро, кто-то – в 2500.

Украинцы работали без документов

«Меня, как говорится, заставила судьба. Просто так получилось – война. Денег наодалживал у разных своих друзей, почти 1500 евро. А отдать не могу. Пришлось поехать сюда. Вот этим воспользовался Евгений», – рассказывает строитель из Украины, представившийся ДВ как Виктор. «У меня еще не было разрешения на работу, нехорошо, конечно… но меня просто ситуация заставила, а он это использовал», – оправдывается он.

Евгения он нашел по объявлению. «Нужны были работники на неделю-две. Работа высокооплачиваемая, тяжелая – 7,5-8 евро в час. И в первое время он мог выдать по 65-70 евро, мол, я мужик серьезный», – говорит Виктор. За эти несколько дней он успел поработать на Евгения в лесном хозяйстве и начать делать ограждение в частном доме. «На новом объекте прошло два-три дня и всё, денег не даёт Евгений. Говорит, “мне задержали, подождите, закончим объект, деньги отдам”. И вот такие отговорки все время», – продолжает строитель.

На качество Евгению было наплевать. Главное – быстрее деньги взять у заказчика. рабочий-украинец

Виктора удивляло, что работодатель старался побыстрее ухватиться за любой объект. «Для него главное – деньги взять. Я говорю, где б ты ни работал - на фирме или один, но делай как будто для себя, потому что ты свой имидж создаешь. А ему было наплевать. Главное – быстрее деньги взять у заказчика», – рассказывает украинец.

По его словам, среди рабочих также были приехавшие из Молдовы. Увы, обменяться с ними контактами он не успел: «Он много раз на один и тот же объект не возил. Отвез на один объект, мы немножко там сделали, он других ребят туда вез уже. Чтобы не освоились, не разговаривали с хозяевами».

Виктор нашел Евгения по объявлению и пожалел об этом.

Виктор первым из рабочих заподозрил неладное, увидев, что Евгений не дает никаких бумаг и сам не контролирует, кто сколько у него отработал. «Я говорю, ребята, если он не ведет никакой документации, где вы работали и сколько, а просто говорит, “вы себе записывайте, а я с вами рассчитаюсь”, то можно ведь себе поставить и 200 часов, и 300. Вывод – если ты мне так “доверяешь”, значит ты не собираешься мне вообще ничего платить», – объясняет он.

Виктор проработал у Евгения 12 дней, другим повезло меньше. «Там некоторые по полтора месяца работали. Был парень из Приднестровья, он по своим записям 1700 евро должен был получить. Не получил. Другой парень тоже там записывал, говорил, у меня около тысячи – тоже ничего. Просто Евгений перестал отвечать», – говорит Виктор.

Рабочие пытались объединить усилия в поисках Евгения, но не знали ни фамилии, ни адреса. Поговаривали, что он из Тарту и тратит заработанные таким путем деньги на вредные привычки.

Работник Игорь тоже нашел Евгения по объявлению в Фейсбуке. Тот предлагал работу, был конец прошлогоднего сезона, август-сентябрь. У Игоря, в отличие от Виктора, документы были в порядке: он живет и работает в Эстонии. «Просто на тот момент не было работы. Созвонились, договорились, встретились. Вот так и получилось, – объясняет он. – Строительные работы мы выполняли в районе Табасалу. Работу сделали, а зарплаты не было. То есть поначалу какие-то части он давал, а потом все меньше и меньше, в итоге остался все равно нам должен». По словам Игоря, Евгений не заплатил еще как минимум пяти рабочим.

Нелегальные рабочие на городской стройке

Среди клиентов Евгения – не только частные лица. Работал он, по словам Виктора, и на стройке нового здания Таллиннского детского сада «Мяннику». Там Евгений поручил ему выкопать ямы для опор забора. «Работа была сделана, столбики были закопаны, чтобы крепить к ним ограждение. Мы даже в воскресенье работали. Это всё было сделано. И он получил от фирмы, от садика деньги. Только мы не получили», – утверждает Виктор.

Собственник здания – город Таллинн, который заказал проектирование у Nord Projekt, а для строительства выбрал Fund Ehitus. Общая стоимость работ оценивалась в 9,49 млн евро, стройка должна была окончательно завершиться в ноябре 2024 года.

Поскольку речь шла о муниципальных деньгах, казалось бы, должна быть строгая отчетность. Но на объекте Евгений выступал субподрядчиком субподрядчика, и его фамилии в бумагах тоже нет. По данным строительного дневника, работы, о которых говорит Виктор, были переданы фирме Silkroad OÜ, трое рабочих которой должны были вырыть ямы под столбы забора и установить арматуру.

Как сообщила ДВ пресс-секретарь Таллиннского департамента городского имущества Кати Нийн при строительстве детского сада «Мяннику» партнером Таллинна, согласно договору, был генеральный подрядчик – Fund Ehitus OÜ. По словам Нийн, предприятие прокомментировало ситуацию городу следующим образом: «Забор на данном объекте устанавливало Silkroad OÜ. Генеральный подрядчик заплатил субподрядчику за выполненные работы. Генеральный подрядчик не располагает информацией об условиях оплаты труда рабочих субподрядчика и соглашениях между ними».

Таллинн, по словам Нийн, выполнил свои обязательства перед генподрядчиком, она рекомендовала пострадавшим работникам обращаться в Silkroad. Последняя зарегистрирована в 2007 году и принадлежит Йоргену Мальтсу. Тот ответил ДВ, что со всеми своими подрядчиками он расплачивается и о случаях мошенничества ему ничего не известно.

С октября прошлого года генподрядчик обязан регистрировать людей, входящих и выходящих с крупных строительных объектов, и продолжительность их пребывания там. Как ранее комментировала ДВ представитель по связям с общественностью Налогового департамента Керту Лаадога, прорисовывание цепочки сделок от первого звена до последнего необходимо, чтобы получить более точное представление о фирмах, участвующих в строительстве. «За то, что происходит на строительной площадке, отвечает генподрядчик», - подчеркнула она.

Автограф «старика Крупского»

Учитывая количество объявлений в соцсетях и уже известных ДВ случаев, в результате деятельности Евгения могли пострадать десятки человек, однако до сих пор известно о нем было крайне мало. У одной из клиенток остался автограф от руки, на котором можно разобрать «Jevgeni Krupski».

«Невысокого роста, крепкого телосложения… у него тяжелая нижняя челюсть. Короткая стрижка, ни усов, ни бороды не носил. Волосы русые, но ближе к темному, чем к светлому», — описывает Ольга. «Низкого роста, метр, может, 60, черноволосый, – так выглядит Евгений по мнению Игоря. – Сейчас не знаю, как выглядит, но на тот момент он не сильно крупный был парень. Мне говорили, что он из Тарту. Потом я узнал через ребят, что он где-то около Нарвы живет, в том районе. То есть, каждому человеку он разное о себе говорит».

Евгений предлагает услуги в Фейсбуке: строительные работы для заказчиков и заказы для тех, кто ищет работу (все в соответствующих группах). У него несколько аккаунтов, но собеседники ДВ опознают их, как принадлежащие Евгению. Портфолио выполненных работ включает как фото из Эстонии, так и из России или просто коллажи, на которых, например, к балкону явно пририсован заоконный пейзаж.

Журналисты ДВ попробовали сами связаться со строителем в Фейсбуке под видом потенциальных клиентов. На его аккаунт указали сами жертвы, если бы не они, найти Евгения было бы трудно: вместо портрета – фото из интернета, ничего не говорящий никнейм – John St. Кроме того, его можно встретить в соцсети и под аккаунтом Puidust tooted.

Многие хотели бы встретиться со строителем Евгением, чтобы спросить, куда подевались их деньги. Журналистам ДВ удалось выманить его на встречу. Foto: Лийз Трейманн

Действительно, владелец аккаунта John St представляется журналисту ДВ Евгением, однако первая наша попытка встретиться с неуловимым Крупским терпит провал: легенда о жилье, требующем ремонта, видимо, вызывает у него подозрения, и он ссылается на нехватку времени, отказавшись браться за работу.

Приходится применить театральные способности. Уже другой журналист ДВ представляется потенциальным клиентом, которому нужно отремонтировать квартиру в Маарду. Телефон Евгения он якобы обнаружил благодаря объявлению в Фейсбуке. После нескольких телефонных бесед мужчина соглашается встретиться с «клиентом» в кафе в центре Таллинна. Но и там пользователь John St, представившийся Евгением, своей фамилии не называет.

Оплату работ он предлагает провести наличными: банки «поджимают» при платежах, а если платить все налоги, выйдет слишком дорого. По словам ремонтника, он готов нанять других строителей, а сам займется закупкой материалов и организацией процесса.

Когда журналист пытается настоять на оплате переводом или по счету на фирму, Евгений обещает прислать реквизиты в течение нескольких часов, после чего пытается покинуть встречу. В дверях кафе его настигает одна из пострадавших, «случайно» оказавшаяся там же. Она подтверждает ДВ, что это именно тот человек, который ее обманул. Подтвердили личность Евгения по фото и другие его жертвы.

«Сбор капусты по-черному»

После «очной ставки» Евгений как ни в чем не бывало продолжил телефонное общение с мнимым клиентом, однако на всякий случай позвонил увиденной в кафе пострадавшей, пообещав вернуть ей деньги. Несколько дней спустя, так и не прислав личных данных и реквизитов, он предложил журналисту оформить заказ на фирму, в которой якобы работает.

По просьбе журналиста он прислал ее данные: Greenenstar OÜ, регистрационный номер 16521416, адрес: Таллинн, улица Лаки, д. 14.

Эта компания уже хорошо известна журналистам ДВ: Евгений указывал ее и другим своим клиентам – по словам пострадавшей Сийри, упоминание фирмы вызывало у нее доверие к поставщику услуги. Письма Евгений отправлял с адреса [email protected] . Официальный, указанный в регистре адрес компании от него отличается – [email protected] . Регистрационный номер совпадает. С 26 июня 2024 года компанией владеет Вячеслав Бурматский. Евгений уверяет, что это его «напарник». Сам Вячеслав заявляет, что не знает Евгения.

Greenenstar OÜ основана 17 июня 2022 года, занимается строительством, производством стройматериалов, монтажом электропроводки и арматуры. Сейчас ее владелец и руководитель – Вячеслав Бурматский. Но до 26 июня 2024 года компания принадлежала пополам Сергею Комарнитскому и Олегу Шипилову.

«Адрес фирмы старый. Я как взял, сразу поменял эмейл на свой. Лицо может быть знакомо с прошлыми владельцами фирмы, судя по эмейлу. Через мою фирму он точно не мог предлагать работы, по крайней мере, пока фирма на мне. У меня это лицо не работает. Так что я в этом деле не замешан», – ответил Вячеслав Бурматский ДВ.

Предыдущий совладелец Greenenstar Сергей Комарнитский утверждает, что у них не было сотрудника Евгения и от имени компании он действовать не мог. «Такого не было, потому что все, например, счета, которые выставлялись, выставлялись от моего имени, – заявил ДВ Комарнитский.

Тем временем Евгений продолжает развешивать в Фейсбуке объявления о работе. Есть у него и предложения не из строительной сферы – он, например, созывает желающих заработать на сборе капусты и продает красную икру в группе «Русские в Финляндии».

Поймать пока не удалось

Невыполненные обещания – еще не мошенничество. «Про мошенничество мы говорим в том случае, если «исполнитель» заведомо не собирался исполнять свою часть условий, и у него не было для этого никаких возможностей, — говорит руководитель группы ведения производств Нарвского отделения полиции Департамента полиции и погранохраны Роман Хютт.– Или если человек выдавал себя за кого-то другого, пытаясь заполучить деньги». Однако такое доказать довольно сложно.

Работникам, не получившим оплату, сложно пожаловаться и в Трудовую инспекцию. Одни опасаются огласки, так как сами нарушали закон, работая без разрешения. Другие – не верят, что смогут чего-то добиться, потому что у них нет ни договора с Евгением, ни номера его документа. Но, как поясняют в Трудовой инспекции, письменный договор и не обязателен.

«Если лицо фактически осуществляет набор работников и отдает им распоряжения (куда и когда идти на работу, какие задачи необходимо выполнять), то речь идет о трудовых отношениях, в которых должны быть соблюдены требования, вытекающие из Закона о трудовом договоре. В случае трудовых отношений продолжительностью менее двух недель закон не требует заключения письменного договора, однако работодатель обязан в письменной форме сообщить работнику о наиболее важных условиях, указанных в § 5 подраздел 1 Закона о трудовом договоре: рабочее время, заработная плата, трудовые обязанности и т. д. Трудоустройство иностранцев (т.е. лиц, не являющихся гражданами Евросоюза) регулируется Законом об иностранцах», – комментирует пресс-секретарь Трудовой инспекции Даяана-Джессика Вахер.

По ее словам, в последнее время в Эстонии участились случаи, особенно в строительном секторе (а также в случае временной работы), когда работодатель завлекает иностранцев в Эстонию красивыми обещаниями, сначала работнику платят, а потом выплаты задерживаются, идут в рассрочку или вообще прекращаются.

«Если работник начинает требовать от работодателя недополученной заработной платы или жалуется на плохие условия труда (работа без перерывов и/или выходных и рабочие дни продолжительностью более 13 часов), то работодатель угрожает в ответ, в том числе тем, что поставит в известность органы власти. В этом случае речь может идти об эксплуатации или даже о торговле людьми. Работник может защитить свои права, направив работодателю письменное уведомление об увольнении (подойдет также электронное письмо, SMS и т.п., свидетельствующее о явном желании прекратить трудовые отношения) и обратившись в комиссию по трудовым спорам или в суд», – отмечают в Трудовой инспекции.

Как заверяет инспекция, обращаться в Комиссию по трудовым спорам могут и те, кто работал без официального разрешения. «Комиссия по трудовым спорам не наказывает, а принимает решение на основании информации. Претензии работников удовлетворяются либо полностью, либо частично, при этом стороны зачастую достигают компромисса», — прокомментировали в Трудовой инспекции.

Пострадавшие Эстонии, объединяйтесь!

Пострадавшим от действия Евгения людям – клиентам и работникам – нужно попытаться сделать коллективное заявление в правоохранительные органы, считает юрист Андрей Вестеринен, ранее сталкивавшийся с похожим случаем, о котором писали ДВ

На фирму Greenenstar, по его мнению, подавать иск смысла нет: если владелец все отрицает, то доказать обратное будет практически невозможно. «А вот если этот мошенник прикрывается именем юрлица и говорил, что он действует от него, то это создание иллюзии и ведение людей в заблуждение. И если из-за его обещания люди доверили ему свои деньги, а он не сделал работу или сделал не полностью, и денег им не вернул, тогда здесь уже существует преступление – это мошенничество», – уверен он.

Поскольку документов Евгения так никто и не видел, нельзя с уверенностью утверждать, что это его настоящее имя, а Крупский – настоящая фамилия. Помочь в установлении личности – по фото, номеру телефона, номеру автомобиля – могла бы полиция. В августе пострадавший от рук Евгения Индрек уже пытался подать против него заявление, однако спустя неделю получил ответ, что в возбуждении дела отказано: не хватило данных.

С тех пор в деле появились новые сведения и новые потерпевшие. Однако, чтобы снова подать заявление на том же основании в свете вскрывшихся новых обстоятельств, в полиции Индреку предложили для начала подать жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела в Пыхьяскую окружную прокуратуру и ходатайствовать о восстановлении возможности пожаловаться снова.

О том, чтобы обратиться в полицию, подумывают и остальные участники этой истории. В конце ноября одна из них, Сийри, подала собственное заявление.

Строитель Евгений на звонки и сообщения журналистов ДВ больше не отвечает, поэтому узнать у него, почему, по его мнению, так много людей имеют на него зуб, не удалось.