Назад 23.01.25, 06:00 «Придворные банкиры “Красного дьявола”»: как семья Шель открыла советскому золоту дорогу в Эстонию «В небольшой и неглубокой ревельской бухте вдруг упал чудовищный золотой метеорит», – так описывал журналист Александр Чернявский уникальную экономическую ситуацию начала 1920-х, когда Таллинн на время стал ключевым хабом, в котором Советская Россия отмывала международные платежи. Одним из главных операторов для легализации средств стал банк «Scheel & Co», подвалы которого якобы были забиты сокровищами, награбленными большевиками.

«МИР!» – гласили заголовки на первых страницах эстонских газет 2 февраля 1920 года. После месяца затишья на фронте и нескольких недель переговоров правительство Эстонской Республики и коммунистические власти РСФСР достигли в Тарту соглашения о прекращении войны и взаимном признании.

Для Эстонии это означало долгожданную победу в Освободительной войне. Восточным соседом признавались все исторически населенные эстонцами территории – включая Печорский уезд со смешанным русско-эстонско-сетуским населением. Кроме того, Эстония получила свою долю золотого запаса бывшей Российской Империи – 15 млн рублей в слитках, гигантскую по меркам эпохи сумму.

2 февраля 1920 года. Подписание Тартуского мирного договора главой эстонской делегации Яаном Поска, который заявил: «Сегодня для Эстонии самый важный день за последние 700 лет, потому что сегодня впервые Эстония одна будет определять дальнейшую судьбу своего народа». Foto: mfa.ee

Но и Советская Россия извлекала из договора гигантскую выгоду. Союзные державы, Великобритания, Франция и США, установившие экономическую блокаду большевиков и не признававшие их власть, в январе 1920 года смягчили позицию, освободив нейтральные государства, не участвовавшие в Первой мировой, от запрета на торговлю с Россией. И Эстония поспешила воспользоваться открывшейся возможностью.

«Капиталисты из всех сил мешали заключению мира Эстонии с нами. Мы их победили. Мы заключили мир с Эстонией, – первый мир, за которым последуют другие, открывая нам возможность товарообмена с Европой и Америкой», – заявил в своей речи Ленин. «Эстония осмелилась первой сделать решительный шаг для разрешения так называемой “русской проблемы”, которую великие державы долго не могли решить. Мы сделали это не из тщеславия, а из необходимости обеспечить выживание нашего маленького народа и государства», – говорилось, в свою очередь, в передовице Postimees, посвященной заключению договора.

Эстония, как и, например, Швеция, теперь получала возможность приобретать ценности из России со скидкой в 20% от их рыночной стоимости, не опасаясь вторичных санкций. Но, в отличие от Швеции или Швейцарии, у Эстонии с РСФСР имелась общая граница, налаженное железнодорожное сообщение и готовая инфраструктура для торговых операций любых масштабов. Эстонские порты были объявлены зоной беспошлинной торговли. Две страны так спешили начать экономические отношения, что даже не успели договориться об обмене дипломатами. «Об этом предстояло договориться особо. Сделано это было для того, чтобы не затягивать мирные переговоры и как можно скорее начать торговые сношения», – вспоминал первый торговый представитель Советской России в Таллинне Георгий Соломон.

Первым банком, распахнувшим двери сейфов для советского золота, стал G. Scheel & Co, благодаря этому ставший одним из лидеров финансового рынка молодой страны.

Шнельконтора в три окна

«До большой войны это была просто маленькая, скороразменная “шнельконтора” в 3-4 окна. А сегодня его владелец, став единственным гоф-банкиром Красного Дьявола, нанимал уже под свой банк целый старинный особняк», – писал в авантюрном романе 1938 года «Семь лун блаженной Бригитты» русский журналист и литератор монархистских взглядов Александр Чернявский. Речь в книге идет как раз о Таллинне 1920-х годов, банк Шеля выведен в ней под именем «Шнеля», для созвучия с немецким словом «быстро». Тот самый особняк – штаб-квартира G. Scheel & Co в Старом Городе, на улице Суур-Карья, 1. Сейчас этот дом известен как посольство Польши в Эстонии.

6 fotot В особняке на Суур-Карья, 1 некогда располагалась штаб-квартира банка G. Scheel & Co. Foto: Лийз Трейманн

Чернявский, сам бывший свидетелем и яростным противником советско-эстонского торгового бума, в красках описывает услужливость, с которой «Шнель» принялся отмывать «500 миллионов Красного Дьявола». Якобы за особую таксу советское торгпредство получало доступ к услугам и хранилищам финансового учреждения не только днем, но и ночью. А подвал здания был буквально набит сокровищами: «О тайнах алмазного подвала в городе ходили легенды... Ящики золотых пятирублевиков. Брезентовые мешки бриллиантов. Сорокаведерные бочки золотых портсигаров. Часов. Колец. Толком, впрочем, никто ничего не знал. Но через книги банка, совершая чудеснейшие зигзаги и трюки бухгалтерской черной магии, колоннами ползли миллионы и миллиарды марок».

Конечно, в художественном тексте, да еще в формате бульварного чтива, автор сгущает краски. На самом деле, еще во времена Российской Империи основатель фирмы, предприниматель немецко-еврейского происхождения Георг Шель был в Таллинне уважаемым финансистом. Сначала он трудился в Эстляндском дворянском кредитном обществе («Немецком банке»), затем в Ревельском городском банке, а с ликвидацией последнего в 1884 году открыл собственное кредитное учреждение.

После смерти старшего Шеля в 1897 году фирму возглавил его сын, Георг-младший, а в 1919-м у руля стали уже внуки основателя – Пауль Генрих и Клаус Шель. Заработать на смуте в России семейство пыталось еще в годы Освободительной войны. В ту пору через G. Scheel & Co вела свои операции Северо-Западная армия и правительство белого генерала Юденича. Но подлинную мощь компании действительно придали уже «красные миллионы».

Золотой метеорит

Сколько именно советских денег и ценностей провел через свои счета именно G. Scheel & Co – доподлинно неизвестно. По оценке историка Яака Валге, в начале 1920-х через Эстонию были переправлены только золотые монеты на сумму 684 миллиона золотых рублей (около 700 тонн металла – порядка 60 млрд евро в современных ценах), без учета использовавшихся в расчетах слитков, драгоценных камней, ювелирных изделий, антиквариата и других ценностей. Кроме банка Шелей, игравшего в торговле с РСФСР ведущую роль, в операциях участвовали и другие фирмы – например, близкий к окружению Константина Пятса Harju Pank. Значительная часть ценностей затем перепродавалась в Швецию, где на них обогатился еще один банкирский дом – Stockholms Enskilda Bank семьи Валленберг (ныне Skandinaviska Enskilda Banken – SEB).

Значительная часть ценностей затем перепродавалась в Швецию, где на них обогатился банкирский дом Stockholms Enskilda Bank семьи Валленберг (ныне Skandinaviska Enskilda Banken – SEB).

Эстонская сторона не контролировала происхождение денег и ценностей, которые использовали для расчетов советские торговые представители. Фактически наибольшая их часть была отобрана у частных владельцев, многие из которых были высланы или убиты. Тратила деньги советская сторона тоже не только на продовольственное снабжение рабочих или развитие народного хозяйства: выручка от вновь забившей ключом торговли тратилась в том числе на финансирование продолжавшихся войн и Коммунистического интернационала по всему свету, иначе говоря – на экспорт революции.

Отсюда и метафора «золотого метеорита» – одновременно ценного и смертельно опасного. Советская сторона даже не скрывала своих далеко идущих замыслов. Тот же Владимир Ленин, комментируя Тартуский мирный договор, провозглашал: «Эстония переживает период керенщины, рабочие начинают узнавать подлость своих учредиловских вождей, разграбивших профессиональные союзы и убивших 20 коммунистов, они скоро свергнут эту власть и создадут Советскую Эстонию, которая заключит с нами новый мир».

Финансово-промышленная группа

Однако предсказание председателя Совета народных комиссаров не осуществилось. Попытки коммунистических мятежей провалились, а правительство в Таллинне окрепло.

В 1922-1923 годах самые влиятельные европейские страны, начиная с Германии, одна за другой стали признавать сначала РСФСР, а затем СССР как легальную государственную систему на территориях бывшей империи. Нужда в Эстонии как перевалочном пункте для международной торговли постепенно отпала.

Но Клаус Гарри Шель, младший внук Георга Шеля, взявший в свои руки руководство банком в период войны и революции, успел грамотно распорядиться представившимся шансом. Вырученные от комиссий при сделках с золотом и прочими ценностями с востока деньги он инвестировал в выкуп долей в крупной эстонской промышленности. В руки Шеля перешли пивоварни Саку и Кохтла-Ярве, контрольный пакет акций завода «Франц Крулль», крупные доли в Кренгольмской мануфактуре, бумажной фабрике в Тюри и других предприятиях. Кроме того, Клаус занялся поглощением конкурентов, создав финансовый консорциум, включающий банки в Тарту, Пярну и Риге.

Наконец, начиная с 1922 года Шель стал вкладывать средства в развитие эстонской добычи сланца и выработки сланцевого масла, основав вместе с берлинскими партнерами из банка Mendelssohn & Co акционерное общество Eesti Kiviõli с шахтами близ станции Сонда.

Ночная касса банка Scheel, приблизительно 1925 год. Foto: muis.ee К 1925 году оборот банка составил 148 млрд эстонских марок, он не только не упал по сравнению с последним мирным 1913 годом, который другие предприятия брали за позитивный образец, но и увеличился в полтора раза в пересчете на золото.

Кризис, новый расцвет и окончательный крах

Едва не стал роковым для Шеля 1929 год. После исчезновения источника красного золота банкиры сделали ставку на привлечение в Эстонию международного, прежде всего немецкого, капитала. Вот почему коллапс сначала Нью-Йоркской, а вслед за ней берлинской биржи стал для учреждения серьезным ударом.

Банк оказался на грани банкротства, и правительство Эстонии постановило приостановить все операции по его счетам, чтобы не обвалить государственную экономику, уже во многом зависимую от Шелей. Клаус Гарри Шель отправился в Лондон и Берлин, чтобы обеспечить банку новые финансовые гарантии. Чуть ли не ежедневно эстонские газеты печатали отчеты о ходе поездки.

«Мастер банкротств», как назвал Шеля эстонский карикатурист Гори (Велло Агори), вернулся в Таллинн победителем. В разгар Великой депрессии ему удалось лично убедить зарубежных магнатов в надежности вложений в Эстонию, и фирма Шелей была спасена.