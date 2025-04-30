«Ужасный бизнес». Интернет-продавцы выдают таблетки за чудо-средства и торгуют запрещенным конопляным маслом

В эстонских интернет-магазинах малые предприниматели, наплевав на закон, продают чудо-средства от тяжелых болезней. На деле речь идет о простых биодобавках.
Согласно закону, нельзя продавать пищевые добавки, обещая предотвратить, вылечить или облегчить течение какого-либо заболевания. Тем не менее, в продаже есть даже добавки, которые якобы подавляют рост раковых клеток или решают проблему высокого давления.
Запрещена и продажа добавок, о которых не уведомлен Департамент сельского хозяйства и продовольствия. Однако даже поверхностный поиск показывает, что в эстонских интернет-магазинах можно найти продукты, которых нет в официальном регистре.
«Я знаю, о чем вы говорите, но я ведь хочу продать товар. Невозможно продать, если просто есть картинка, цена и подпись “покупай”», – объясняет одна из нарушительниц, владелица и член правления тартуской фирмы Dalsgard OÜ Сирье Мяги.
БАДы для малышей не соответствовали требованиям
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