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  • 30.04.25, 09:43

«Ужасный бизнес». Интернет-продавцы выдают таблетки за чудо-средства и торгуют запрещенным конопляным маслом

В эстонских интернет-магазинах малые предприниматели, наплевав на закон, продают чудо-средства от тяжелых болезней. На деле речь идет о простых биодобавках.
Председатель правления Эстонского общества семейных врачей Элле-Малль Садрак критически относится ко многим продаваемым добавкам, поскольку проверки показали, что они не содержат даже заявленные дозы того, что обещано на упаковке.
Согласно закону, нельзя продавать пищевые добавки, обещая предотвратить, вылечить или облегчить течение какого-либо заболевания. Тем не менее, в продаже есть даже добавки, которые якобы подавляют рост раковых клеток или решают проблему высокого давления.
Запрещена и продажа добавок, о которых не уведомлен Департамент сельского хозяйства и продовольствия. Однако даже поверхностный поиск показывает, что в эстонских интернет-магазинах можно найти продукты, которых нет в официальном регистре.
«Я знаю, о чем вы говорите, но я ведь хочу продать товар. Невозможно продать, если просто есть картинка, цена и подпись “покупай”», – объясняет одна из нарушительниц, владелица и член правления тартуской фирмы Dalsgard OÜ Сирье Мяги.

БАДы для малышей не соответствовали требованиям

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