Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,4%319,98
  • OMX Riga0,3%974,19
  • OMX Tallinn0,32%2 236,77
  • OMX Vilnius0,51%1 513,9
  • S&P 500−1,09%7 659,44
  • DOW 30−0,34%52 002,41
  • Nasdaq −2,14%26 140,03
  • FTSE 100−0,95%10 778,6
  • Nikkei 225−0,62%64 916,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%92,86
  • OMX Baltic0,4%319,98
  • OMX Riga0,3%974,19
  • OMX Tallinn0,32%2 236,77
  • OMX Vilnius0,51%1 513,9
  • S&P 500−1,09%7 659,44
  • DOW 30−0,34%52 002,41
  • Nasdaq −2,14%26 140,03
  • FTSE 100−0,95%10 778,6
  • Nikkei 225−0,62%64 916,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%92,86

Замглавы RKIK пыталась отдать выгодный ракетный тендер фирме с участием Линнамяэ, а затем перешла к нему на работу

За считаные дни до ухода с должности заместитель руководителя Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Катри Раудсепп пыталась отдать закупку ракет для борьбы с дронами оборонной компании Frankenburg, доля в которой принадлежит Маргусу Линнамяэ. Спустя несколько месяцев после ухода из RKIK Раудсепп устроилась на работу в другую компанию с его участием.
Катри Раудсепп вместе с бывшим генеральным директором RKIK Магнусом-Вальдемаром Сааром вошла в правление оборонно-промышленной компании Wolfram Europa OÜ. Доля в этой оборонной фирме принадлежит крупному предпринимателю Маргусу Линнамяэ.
  • Катри Раудсепп вместе с бывшим генеральным директором RKIK Магнусом-Вальдемаром Сааром вошла в правление оборонно-промышленной компании Wolfram Europa OÜ. Доля в этой оборонной фирме принадлежит крупному предпринимателю Маргусу Линнамяэ.
  • Foto: riigi kaitseinvesteeringute keskus
Основой предложения о закупке ракет стало исследование рынка, которое должно показать, что государство выбирает поставщика честно и без искажения конкуренции. Однако исследование, представленное Раудсепп, было составлено в самой Frankenburg.
Государственный заказ был важен для Frankenburg, поскольку он открыл бы двери к оборонным закупкам НАТО.
В министерстве возник вопрос, почему государство должно оплачивать разработки одной частной компании. Вмешалась и Полиция безопасности, которая сообщила министру и канцлеру, что исследование рынка было составлено в Frankenburg. Ракеты так и не были куплены.
Добавьте Деловые ведомости в предпочитаемые источники Google
Так вы будете чаще видеть наши статьи в Google.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 17.07.26, 08:22
Оборонная промышленность Эстонии расцвела. Выручка самых успешных взлетает до небес, а прибыль бьет через край
Война России против Украины подтолкнула оборонную промышленность Эстонии к взрывному росту – в прошлом году выручка нескольких компаний достигла рекордных показателей, в отдельных случаях увеличившись в десятки и даже сотни раз.
Новости
  • 30.03.26, 13:43
Загадочная компания с Каймановых островов вышла из числа владельцев Frankenburg
Зарегистрированная на Каймановых островах Shellona Ltd больше не числится среди владельцев Frankenburg Technologies. Ее доля перешла зарегистрированному на Гернси фонду.
Новости
  • 02.12.25, 18:09
Создатели Skeleton и Frankenburg основали новую оборонную компанию
Крупный предприниматель инвестировал миллион евро
Основанная летом оборонная компания Wehold пока держится в тени, однако состав акционеров, частично совпадающий с Frankenburg, и инвестированный крупным предпринимателем миллион евро указывают на масштабные планы.
Новости
  • 27.03.26, 18:28
Frankenburg начнет производить ракеты вместе с польской оборонной промышленностью
Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies заключила с польской государственной оборонной компанией PGZ рамочный договор о долгосрочном сотрудничестве для разработки и производства ракет.
  • KM
Content Marketing
  • 15.10.26, 14:34
Selveri Köök впервые объединил усилия с глобальным продовольственным брендом
Осенью в Selveri Köök появилось сразу несколько новых вкусов, но одним из важнейших шагов стало сотрудничество в новом формате. Впервые в продажу поступили продукты, которые объединяют бренд Selveri Köök и международный бренд Hellmann’s. В то же время, успех фисташкового торта, созданного в сотрудничестве с фуд-блогером и автором кулинарных книг Рагне Вярк, показывает, что потребители хорошо воспринимают также новые, смелые и оригинальные вкусовые решения.

Самые читаемые

1
Новости
  • 16.10.26, 17:26
IT-фирма вывела из Эстонии рекордные дивиденды
2
Новости
  • 16.10.26, 15:18
В Эстонии появится новая сеть микромагазинов без продавцов
3
Новости
  • 17.10.26, 13:26
Урок ценой 35 млн евро: компании Arco Vara с постоянно меняющимся руководством предстоит решить непростую задачу
4
Новости
  • 18.10.26, 12:02
Украина осуществила масштабную атаку беспилотниками на Санкт-Петербург
5
Новости
  • 16.10.26, 11:35
SEB поставил точку в расследовании об отмывании денег в Балтии. Цена вопроса – 33 млн долларов
6
Новости
  • 16.10.26, 13:22
Руководитель, проработавший в Piletilevi более 20 лет, ушел из компании. «Надеюсь, теперь дела пойдут быстрее и интереснее»

Последние новости

Новости
  • 19.10.26, 13:29
Вместо продажи бизнеса купили конкурента: эстонская компания нашла выход из сложной ситуации
Новости
  • 19.10.26, 12:47
Министр экономики хочет ускорить принятие закона об ИИ-агентах, критики призывают к осторожности
Новости
  • 19.10.26, 12:14
В следующем году государство разрешит вырубить столько же леса, сколько и в этом
Биржа
  • 19.10.26, 11:50
TKM Grupp покупает балтийского оптового поставщика систем безопасности
Mнения
  • 19.10.26, 09:09
Глава Департамента городского планирования: разговоры о затягивающихся планировках устарели
Новости
  • 19.10.26, 08:54
«Ээсти 200» и «зеленые» не объединятся. Каллас: это внесло бы неясность
Эпицентр
  • 19.10.26, 08:37
Замглавы RKIK пыталась отдать выгодный ракетный тендер фирме с участием Линнамяэ, а затем перешла к нему на работу
Биржа
  • 19.10.26, 08:10
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Сейчас в фокусе

На фото члены правления Breakwater Technology Олег Юрченко и Кристина Сисин
Новости
  • 16.10.26, 17:26
IT-фирма вывела из Эстонии рекордные дивиденды
Крупный акционер Тармо Сильд передал руководство Arco Vara в 2020 году. В прошлом году он также покинул пост председателя совета, который занял Керт Кескпайк, однако теперь, после того как Кескпайк стал руководителем компании, Сильд вновь возглавил совет.
Новости
  • 17.10.26, 13:26
Урок ценой 35 млн евро: компании Arco Vara с постоянно меняющимся руководством предстоит решить непростую задачу
«Я нахожусь здесь, на Хийумаа, потому что, на мой взгляд, такой большой стресс не стоит ничего. Никаких денег, ничего», – убежден Райн Венцель.
Новости
  • 18.10.26, 08:58
Музыка для трейлеров голливудских блокбастеров рождается в лесу на Хийумаа. «Стресс не стоит никаких денег»
В деловом квартале Krulli Park площадью 36 000 квадратных метров, который построила компания Кристьяна-Тора Вяхи Invego, в частности, расположена эстонская штаб-квартира Wise.
ТОП
  • 17.10.26, 14:46
Компания Вяхи возглавила ТОП девелоперов: выручка выросла втрое, прибыль – вдвое
Сергей Петров показывает новое здание Table Tennis Products в нарвском промпарке.
Новости
  • 14.10.26, 06:00
Нарвский продавец поставляет товары в свой магазин в Париже целыми поддонами
Пивоварня позиционирует себя как «дикий восток», и здесь должно находиться посольство этой индустриальной страны.
Новости
  • 18.10.26, 09:21
Ресторанная критика. Изящная спасительная соломинка как посольство Дикого Востока для трудового народа
Кокаин стал более доступным, более чистым и более дешевым, поэтому все больше людей употребляют его не только по выходным, но и в рабочие дни.
Новости
  • 18.10.26, 12:49
Кокаин все активнее проникает на рабочие места. «Зависимость поражает и способного работника»
Если компания не занимается слабыми местами своей безопасности, ими рано или поздно займется кто-то другой. Для киберпреступников незащищенная система – это не теоретический риск, а реальная возможность, которую они ищут каждый день.
  • KM
Content Marketing
  • 06.10.26, 11:51
Специалист по кибербезопасности: неосторожность контрагента может поставить под угрозу все данные компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026