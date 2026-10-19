Замглавы RKIK пыталась отдать выгодный ракетный тендер фирме с участием Линнамяэ, а затем перешла к нему на работу
За считаные дни до ухода с должности заместитель руководителя Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Катри Раудсепп пыталась отдать закупку ракет для борьбы с дронами оборонной компании Frankenburg, доля в которой принадлежит Маргусу Линнамяэ. Спустя несколько месяцев после ухода из RKIK Раудсепп устроилась на работу в другую компанию с его участием.
Катри Раудсепп вместе с бывшим генеральным директором RKIK Магнусом-Вальдемаром Сааром вошла в правление оборонно-промышленной компании Wolfram Europa OÜ. Доля в этой оборонной фирме принадлежит крупному предпринимателю Маргусу Линнамяэ.
Foto: riigi kaitseinvesteeringute keskus
Основой предложения о закупке ракет стало исследование рынка, которое должно показать, что государство выбирает поставщика честно и без искажения конкуренции. Однако исследование, представленное Раудсепп, было составлено в самой Frankenburg.
Государственный заказ был важен для Frankenburg, поскольку он открыл бы двери к оборонным закупкам НАТО.
В министерстве возник вопрос, почему государство должно оплачивать разработки одной частной компании. Вмешалась и Полиция безопасности, которая сообщила министру и канцлеру, что исследование рынка было составлено в Frankenburg. Ракеты так и не были куплены.
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