Создатели Skeleton и Frankenburg основали новую оборонную компанию
Основанная летом оборонная компания Wehold пока держится в тени, однако состав акционеров, частично совпадающий с Frankenburg, и инвестированный крупным предпринимателем миллион евро указывают на масштабные планы.
Основатель производителя суперконденсаторов Skeleton и оборонной компании Frankenburg Таави Мадиберк на прошлой неделе представлял премьер-министру Эстонии Кристену Михалу новый немецкий завод Skeleton.
Foto: Skeleton Technologies
Запущенный в начале прошлого года оборонный стартап Frankenburg привлек солидное финансирование и получил широкое внимание. Теперь же его основатель Таави Мадиберк вместе с Марко Виркебау участвуют в запуске следующей оборонной компании — Wehold. С крупной инвестицией к проекту присоединилась и MM Grupp Маргуса Линнамяэ.
