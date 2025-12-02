Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,13%297,21
  • OMX Riga0,36%927,81
  • OMX Tallinn−0,17%1 945,78
  • OMX Vilnius−0,06%1 284,88
  • S&P 5000,18%6 825,04
  • DOW 300,21%47 389,69
  • Nasdaq 0,58%23 410,36
  • FTSE 100−0,01%9 701,8
  • Nikkei 2250,00%49 303,45
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,96
  • 02.12.25, 18:09

Создатели Skeleton и Frankenburg основали новую оборонную компанию

Основанная летом оборонная компания Wehold пока держится в тени, однако состав акционеров, частично совпадающий с Frankenburg, и инвестированный крупным предпринимателем миллион евро указывают на масштабные планы.
Основатель производителя суперконденсаторов Skeleton и оборонной компании Frankenburg Таави Мадиберк на прошлой неделе представлял премьер-министру Эстонии Кристену Михалу новый немецкий завод Skeleton.
  • Основатель производителя суперконденсаторов Skeleton и оборонной компании Frankenburg Таави Мадиберк на прошлой неделе представлял премьер-министру Эстонии Кристену Михалу новый немецкий завод Skeleton.
  • Foto: Skeleton Technologies
Запущенный в начале прошлого года оборонный стартап Frankenburg привлек солидное финансирование и получил широкое внимание. Теперь же его основатель Таави Мадиберк вместе с Марко Виркебау участвуют в запуске следующей оборонной компании — Wehold. С крупной инвестицией к проекту присоединилась и MM Grupp Маргуса Линнамяэ.
