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Оборонная промышленность Эстонии расцвела. Выручка самых успешных взлетает до небес, а прибыль бьет через край

Война России против Украины подтолкнула оборонную промышленность Эстонии к взрывному росту – в прошлом году выручка нескольких компаний достигла рекордных показателей, в отдельных случаях увеличившись в десятки и даже сотни раз.
В прошлом году оборонная компания Hevi Optronics увеличила выручку на 173%. На фото – руководитель компании Кристьян Тиймус.
  • В прошлом году оборонная компания Hevi Optronics увеличила выручку на 173%. На фото – руководитель компании Кристьян Тиймус.
  • Foto: Andras Kralla
«Рынок очень быстро растет как по объему выручки и экспорта, так и по числу компаний», – заявил председатель совета Союза оборонной промышленности Таави Вескимяги.
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