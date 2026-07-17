Оборонная промышленность Эстонии расцвела. Выручка самых успешных взлетает до небес, а прибыль бьет через край
Война России против Украины подтолкнула оборонную промышленность Эстонии к взрывному росту – в прошлом году выручка нескольких компаний достигла рекордных показателей, в отдельных случаях увеличившись в десятки и даже сотни раз.
У двух известных компаний, которые долгие годы сотрудничали в производстве полевых госпиталей, но несколько лет назад со скандалом разошлись, начали разрешаться тянувшиеся судебные споры – и теперь преимущество получает одна из сторон.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.