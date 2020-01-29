Нестандартное мышление удвоило оборот Puukeskus за три года

Предприятие AS Puukeskus, начавшее свою деятельность 25 лет назад с оптовой торговли пиломатериалами и отдельными стройматериалами, к настоящему моменту поставляет всевозможные стройматериалы и открыло три представительства. В последние годы в компании произошло несколько положительных изменений, в результате которых выросли не только его оборот и прибыль, но и численность работников.

Компания Puukeskus AS была учреждена осенью 1995 года в Тарту как дочернее предприятие Puukeskus OY – финской компании с теперь уже почти столетней историей. «Поработав пару лет, в 1997 году фирма уже открыла филиал в Таллинне, а два года спустя все-таки перевело основную деятельность в столицу», – вспоминает самая первая штатная сотрудница Puukeskus Аннели Ноорметс, которая по сей день работает на предприятии.

В 2001 году финское руководство фирмы сменил Атсо Матсалу, который после продажи и слияния материнской компании в 2016 году выкупил AS Puukeskus у прежних владельцев. «Дальше мы работали самостоятельно, но оставались верны своим доскам. Наша исторически сформировавшаяся сфера деятельности – это импорт и оптовая продажа строительной древесины, фанеры и ДСП. Мы снабжаем ими крупные эстонские строительные магазины, заводы по производству домов и строительные предприятия», – представил деятельность Puukeskus председатель правления Атсо Матсалу.

Салон быстро стал популярен, и уже к концу первого года его работы клиентами Puukeskus стали все известные девелоперские фирмы, а объем продаж достиг трех миллионов евро.

Дилерские права заставили задуматься о салоне для профессионалов

К настоящему времени предприятием уже почти три года руководит Мадис Сандер. Результатом его нестандартного мышления и предоставленного правлением карт-бланша стало открытие в начале прошлого года в квартале Теллискиви шоурума PK Salong, то есть Puukeskuse Salong.

«Когда у нас появилась возможность представлять в странах Балтии производителя паркетной доски Kähr и паркета Karelia, изготовителя пластиковых напольных покрытий Upofloor и, в пределах Эстонии, производителя строительных и фасадных цементно-волокнистых плит Cembrit, нам показалось, эти материалы нужно достойно представить профессионалам – архитекторам и девелоперам», – раскрывает Сандер подоплеку открытия салона. Вслед за этим ассортимент пополнили керамическая плитка, сантехника и ковровые покрытия, что позволяет клиентам легко и быстро подобрать все нужные материалы у одного поставщика. Салон быстро стал популярен, и уже к концу первого года его работы клиентами Puukeskus стали все известные девелоперские фирмы, а объем продаж достиг трех миллионов евро.

История любит повторяться, так что фирма Puukeskus вернулась в свой родной Тарту, открыв осенью 2019 года представительство для обслуживания клиентов Южной Эстонии. Однако с открытием представительств и ростом оборота с 12 миллионов евро в 2016 году до 26 миллионов в 2019 году центральный склад предприятия в Маарду стал тесноват. Так что прошлым летом его тоже пришлось расширить, и теперь Puukeskus снова может обслуживать клиентов, по сути, без всякой очереди.

Клиенты ожидают все большего разнообразия

«Развитие Puukeskus и сейчас, и в будущем зависит от клиентов и их потребностей. В последние годы строительное дело лучше регулируется законодательно и ведется более профессионально, однако торговля стройматериалами уделяет все больше внимания розничным клиентам, предлагая все более широкий ассортимент товаров, в том числе уже не имеющих прямого отношения к строительству», – рассказывает Сандер.

Поэтому в январе нынешнего года в Таллинне, на улице Марья, компания открыла PK Värvikeskus – концептуально совершенно новое представительство, ориентированное строго на строительные фирмы. Ассортимент профессиональной продукции включает все возможное от красок Tikkurila до материалов Gyproc и от клея для плитки до паркета, не говоря уже о традиционных товарных группах Puukeskus. Обслуживание происходит быстро и на месте, и при доставке товара на строительный объект. Команда представительства молодая, но высокопрофессиональная и увлеченная своим делом. «Мы желаем своей новой ласточке долгого и высокого полета», – сказал Сандер, добавив, что высокий профессионализм, понимание потребностей клиента и скорость работы – понятия, идеально характеризующие работников Puukeskus.

Комментарии

Ало Тамм , исполнительный директор Harmet OÜ Цепь поставок Harmet как крупнейшего в Эстонии завода по производству домов сложна и требует от поставщиклв большой точности. Puukeskus – наш старейший, а к нынешнему дню еще и один из крупнейших партнеров, в которым мы можем быть уверены на все сто процентов.

Тоомас Релл , руководитель девелопмента жилой недвижимости Nordecon PK Salong – отличный партнер для девелопера жилой недвижимости. В одном и том же месте нам встречает и весь ассортимент отделки, и связанные с ним концепции – от фасадных материалов до керамической плитки, паркета и досок. Наши клиенты ценят качественную продукцию известных марок, а Puukeskus поставляет их по умеренным ценам и при этом обеспечивает профессиональное и быстрое обслуживание.

Юло Яанисоо , владелец Reparo Ehitus OÜ Конкуренция в строительстве очень жесткая, и фактор времени имеет решающее значение. Поэтому я очень рад, что компания Puukeskus открыла магазин-склад PK Värvikeskus исключительно для строителей, подкрепив его простой и удобной системой электронного заказа. Их быстрый профессиональный сервис и широкий ассортимент товаров позволяют нам уделять первоочередное внимание своей основной деятельности.

Смотрите также:

www.puukeskus.ee

www.pksalong.ee

www.pkvarvikeskus.ee