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Content-marketing

12 января 2022 в 11:06 Поделиться:









Oribalt: «Наша сила – в стабильной команде и ориентации на качество»

Генеральный директор Санта Тохвер Фото: Raul Mee

В 1992 году к оптовой продаже лекарств, больничных и лабораторных принадлежностей в Эстонии приступила дочерняя компания финского предприятия Oriola OY – AS Oriola. Проработав на прибалтийском рынке более 20 лет, финское предприятие решило отказаться от предпринимательской деятельности в регионе, чтобы сосредоточиться на более крупных рынках.

Бывшее верхнее звено местного руководства увидело в предприятии потенциал и решило инвестировать в него, продолжив работу на рынке стран Балтии самостоятельно. Теперь предприятие с долгой историей деятельности в Эстонии преобразовано в AS Oribalt Tallinn . Под новым наименованием предприятие продолжает работать успешно и, что особенно приятно, в основном с теми же людьми.

Наша стратегическая цель – быть надежным партнером и поставщиком качественных услуг на рынке здравоохранения Эстонии. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы лучше удовлетворять потребности и выполнять желания наших клиентов, разрабатывая гибкие решения и расширяя портфель продукции.

Год назад предприятие открыло интернет-магазин товаров для здоровья и красоты Sinuteek . Генеральный директор Санта Тохвер рассказывает, что в Латвии, например, Oribalt принадлежит самая большая интернет-аптека, а в Эстонии было принято решение в пользу магазина товаров для здоровья. Поскольку пандемия привела к быстрому росту онлайн-рынка, магазин удалось поставить на ноги очень быстро, менее чем за полгода!

«Теперь мы занимаемся и розничной продажей, то есть конечным потребителем. У нас в ассортименте – как относящиеся к категории free from пищевые продукты, косметика, пищевые добавки, так и медицинское оборудование. Возможно, с выходом во всемирную сеть мы на год запоздали, но все же рост был очень быстрым, и кривая роста пошла вверх удивительно резко. Это очень хорошо!» – с удовлетворением отмечает Тохвер.

«У нас много постоянных клиентов, которые нуждаются именно в продуктах без глютена, сахара или лактозы. В этих категориях в Sinuteek найдется много интересного, и все, что продается в магазинах, у нас можно приобрести дешевле, ведь мы являемся прямыми представителями производителей на здешнем рынке. Поэтому-то наш интернет-магазин продолжает быстро расти, и клиентура и объемы продаж увеличиваются ежемесячно».

Инвестиции Oribalt продолжаются, и ассортимент Sinuteek постоянно растет. Сейчас в ассортименте более 1000 товаров, но он будет продолжать расширяться. «В Эстонии в течение следующего года мы хотим добавить еще не менее 2000 товаров, – раскрывает Тохвер планы на начавшийся год. – Таким образом, ассортимент в онлайн-среде получится значительный».

Если обычно слабым местом интернет-магазинов является не очень быстрая доставка клиенту, то у Sinuteek такой проблемы нет. Как правило, весь товар доставляют по назначению на следующий рабочий день. «98% предлагаемого товара есть у нас на складе», – раскрывает генеральный директор секрет быстрой доставки.

Менеджер по работе с ключевыми клиентами предприятия Мария Вальма рассказывает: «Открытие интернет-магазина Sinuteek очень порадовало, ведь теперь у нас есть возможность предложить клиентам более широкий выбор товаров. К сожалению, все товары ассортимента на полках аптек и магазинов не помещаются, а Sinuteek дает возможность предложить еще более широкий выбор, и ежемесячный рост показателей продаж показывает, что это направление правильное».

Что такое Oribalt?

По словам ответственного провизора Марины Неэм, Oribalt Tallinn AS обладает многолетним опытом работы с лекарствами и медицинскими товарами. У предприятия есть все необходимые лицензии на деятельность и сертификаты для оптовой продажи лекарств. «Мы продолжаем инвестиции и улучшение здания склада, чтобы соответствовать требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) и надлежащей производственной практики (GMP)».

Политика качества Oribalt Tallinn AS базируется на трех принципах • довольный клиент; • компетентные и обученные работники; • стабильная и успешная предпринимательская среда.

Один за всех и все за одного!

На предприятии работают квалифицированные и хорошо обученные, преданные своему делу и мотивированные работники. Важны слаженная и целенаправленная командная работа, подчеркивание значения качества, ориентация на клиента и непрерывное развитие. Команда в Oribalt небольшая – в основном это специалисты, которые хорошо знают свою работу и друг друга и ежедневно общаются.

Преимущество небольшой и сплоченной команды – в возможности принимать быстрые решения и соответствующим образом реагировать на колебания рынка. Такая организация труда удается только тогда, когда работники хотят выполнять свою работу и чувствуют, что их ценят. «Да, нам повезло, люди не хотят уходить. У нас очень хорошая рабочая среда и условия. При необходимости мы разрешаем работать удаленно, но работники все же предпочитают приходить в офис, чтобы общаться друг с другом непосредственно», – подчеркивает Тохвер.

Команда в Oribalt небольшая – в основном это специалисты, которые хорошо знают свою работу и друг друга и ежедневно общаются. Фото: Raul Mee

У довольного работника и клиент доволен

Замечательно, что на предприятии Oribalt сумели создать успешную среду, откуда работники не хотят уходить. Однако не менее важна и удовлетворенность клиентов. По словам ответственного провизора Марины Неэм, чтобы обеспечить неизменное качество рабочего процесса и управления документацией, в 2008 году было решено внедрить систему управления качеством ISO 9001. В Эстонии от предприятий по оптовой продаже лекарств сертификат ISO напрямую не требуется, однако это помогает нам каждый год критически пересматривать сделанное и обсуждать перспективы на будущее.

«В ходе внутренних аудиторских проверок приятно получать обратную связь клиентов, которая помогает нам развиваться и показывает, что мы на правильном пути, – радуется Неэм. – Важно находить решения, а не оправдания!»

Oribalt ценит работников, а работники – предприятие!

При зарождении предприятия 30 лет назад действовать приходилось в совершенно других условиях и с другими возможностями, чем в наши дни. Некоторые случаи из прошлого просто приятно вспомнить.

В первый раз я работала в Oriola в 1993 году, в то время предприятие было еще очень молодым, и все только начиналось. Я принимала заказы из аптек, а там уже и первые компьютеры появились. Помню, у нас был один компьютер на нескольких работников, и мы ждали своей очереди, чтобы каждый из нас мог ввести в компьютер свой рабочий процесс. После введения заказа в компьютер я сама комплектовала товар и готовила его к отправке. Когда товар привозили на склад, в приеме товара участвовали все работники. Мы выстраивались в ряд и передавали ящики из рук в руки. Так товар попадал из машины на склад. Время было прекрасное и интересное, ведь все было новым и только начиналось. Оптовая продажа лекарств в этот период как раз начинала формироваться, до этого был только один центральный государственный склад лекарств. Я тоже некоторое время поработала в другом месте и вернулась на предприятие в 2002 году, за это время произошло много перемен, и развитие предприятия продолжается по сей день. Рут Юур консультант по продажам, фармацевт

Я пришла на работу в Oriola в 1997 году. Дом на Саку, 8 был старый, переоборудованный под складские и офисные площади. Мы привозили лекарства и пищевые добавки из финского концерна Oriola и продавали их аптекам. Поначалу номенклатура была не очень большая, и комплектовали мы тоже по памяти. Адреса доставки на коробках надписывали маркером. Объемы товаров увеличились, и имевшиеся помещения стали для нас тесными, через несколько лет мы получили в доме дополнительные складские и офисные площади. Прошли годы, для нас стали тесными и эти помещения, и, конечно, хотелось более современных условий хранения. В конце 2007 года мы переехали в новое, построенное для нас, офисно-складское здание в Сауэ, на Кунгла, 2. 31 мая 2010 года продали категорию больничных и лабораторных принадлежностей Oriola KD голландской фирме Mediq N.V. Людям всегда нравилось работать в Oribalt (Oriola), и многие на время уходили в другие места и снова возвращались. И я тоже. Вернулась именно из-за отличных коллег и приятной рабочей среды. Тайми Лутсик руководитель склада, фармацевт