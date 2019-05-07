Опасный щебет Трампа

Президент США Дональд Трамп внёс очередную лепту в торговую войну между США и Китаем, написав в твиттере о намерении повысить пошлины на все китайские товары до 25%. И хотя многие аналитики предположили, что таким образом Трамп хочет надавить на Китай в ходе торговых переговоров с ним, биржевые индексы заметно просели.

Фото: Антти Веэрмаа

Рабочая неделя началась для каждого по-разному, но для фондовых рынков понедельник был особенным днём. То, что он окажется тяжёлым, стало очевидно ещё в воскресенье, когда президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп написал в своём твиттере следующее: «На протяжении 10 месяцев Китай платит США 25%-е пошлины на высокие технологии и 10%-е - на другие товары. Эти выплаты - одна из причин наших великолепных экономических результатов. В пятницу 10% будут повышены до 25%... Товары на общую сумму в 325 миллиардов долларов, которые Китай направляет в США пошлиной, не облагаются налогом. Скоро они будут облагаться 25%...». Как результат, основные биржевые индексы закончили понедельник в минусе. А китайс­кие индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite осели на 5,6% и 7,4% соответственно, что стало самым большим падением с февраля 2016 года.