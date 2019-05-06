Американские индексы снижаются

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Индекс S&P -1,2%, Dow Jones -1,21%, Nasdaq -1,41%.

В воскресенье Дональд Трамп написал в твиттере, что пошлины на китайские товары будут повышены.

"На протяжении 10 месяцев Китай платит США 25%-ые пошлины на высокие технологии и 10%-ые - на другие товары. Эти выплаты - одна из причин наших великолепных экономических результатов. В пятницу 10% будут повышены до 25%", гласил его пост.

"Также есть товары на общую сумму 325 миллиарда долларов, которые присылаются в США из Китая и пошлиной не облагаются. Скоро они будту облагаться 25%...", - продолжил президент США. - "Эти тарифы мало повлияли на себестоимость товаров, привозимых из Китая. Торговое соглашение с Китаем продолжается, но слишком медленно. Они пытаются передоговориться на других условиях. Нет!".

Европейские и азиатские рынки отреагировали на эти заявления снижением фьючерсов на американские активы.

3 часа назад Трамп написал ещё один твит.

"Много лет США теряют на внешней торговле от 600 до 800 миллиардов долларов. С Китаем мы теряем 500 миллиардов. Извините, но так мы делать больше не будем!", - гласит его пост.

И 26 минут назад - ещё один: "Только что поговорил с премьер-министром Японии Абэ о Северной Корее и торговле. Очень хороший разговор!".

Американские рынки, открывшиеся в 16:30, отреагировали на активность президента в соцсетях небольшим снижением.

Индекс S&P 500 падает на момент публикации на 1,2%, Dow Jones - на 1,16%, Nasdaq - на 1,41%.