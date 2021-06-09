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Ранно Тингас: налоговая революция 2.0 все ближе и ближе

Самые большие изменения в налоговой системе Эстонии связаны с влиянием Европы и ОЭСР – под их воздействием экономическая среда меняется, и мы должны учитывать это обстоятельство, пишет Ранно Тингас, партнер аудиторской компании Ernst & Young Baltic AS (EY), член правления общественной организации FinanceEstonia, представляющей интересы предприятий финансового сектора.

Ранно Тингас, партнер аудиторской компании Ernst & Young Baltic AS Фото: Андрас Кралла

Предыдущий экономический кризис побудил страны сплотиться и внести изменения в сферу налогообложения, где достижение консенсуса ранее казалось утопией.