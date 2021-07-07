Передовая ДВ: снизить налоги? А план есть?

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сочла конец июня подходящим временем для начала налоговых дебатов, предложив снизить подоходный налог до 13-15% и направлять его полностью в бюджет местных самоуправлений.

Фото: Анти Веэрмаа

Подоходный налог физических лиц – главный источник финансирования местных само­управлений. 20% своего дохода мы платим в государственную казну, при этом почти 12% процентов дохода идёт самоуп­равлению по месту регистрации человека. Пентус-Розиманнус предлагает довести эту цифру до 13-15%.