Генеральный директор Kunda Nordic Tsement AS Меэлис Эйнштейн • 30 июля 2021 в 9:19
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Строительство

Меэлис Эйнстейн: рост цен в строительном секторе неизбеженн

Генеральный директор Kunda Nordic Tsement AS Меэлис Эйнштейн.  Фото: Andres Haabu

«Зеленый переворот» приведет к росту объема строительных работ, и впереди нас ждет неизбежное повышение цен, считает генеральный директор Kunda Nordic Tsement AS Меэлис Эйнштейн.

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