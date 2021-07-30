Генеральный директор Kunda Nordic Tsement AS Меэлис Эйнштейн • 30 июля 2021 в 9:19
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Меэлис Эйнстейн: рост цен в строительном секторе неизбеженн
«Зеленый переворот» приведет к росту объема строительных работ, и впереди нас ждет неизбежное повышение цен, считает генеральный директор Kunda Nordic Tsement AS Меэлис Эйнштейн.
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