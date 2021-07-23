Банкротство девелопера обернулось для покупателя стотысячным долгом

Покупатель жилья полагал, что приобрел дом своей мечты, но на самом деле попал в крайне неприятную историю, в ходе которой его дому грозила продажа с торгов из-за действий застройщика. Мало того: покупатель жилья был вынужден взять на себя долги девелопера на сумму примерно в 100 000 евро.

Иллюстративное фото Фото: Андрас Кралла

Клиент фирмы недвижимости Conmade OÜ Вейко (имя изменено) сделал, как он считает, все правильно: например, при покупке дома оформлял все через нотариуса. Но, увы, даже договоры не смогли защитить его от свалившихся на голову неприятностей.