Элийза Матсалу • 23 июля 2021 в 12:16
Эпицентр
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Банкротство девелопера обернулось для покупателя стотысячным долгом
Покупатель жилья полагал, что приобрел дом своей мечты, но на самом деле попал в крайне неприятную историю, в ходе которой его дому грозила продажа с торгов из-за действий застройщика. Мало того: покупатель жилья был вынужден взять на себя долги девелопера на сумму примерно в 100 000 евро.
Клиент фирмы недвижимости Conmade OÜ Вейко (имя изменено) сделал, как он считает, все правильно: например, при покупке дома оформлял все через нотариуса. Но, увы, даже договоры не смогли защитить его от свалившихся на голову неприятностей.
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