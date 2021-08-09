Предприниматель: из-за роста акциза на дизель Эстония потеряет миллиарды

Член правления Ассоциации логистики и экспедирования Эстонии (ELEA) Херкки Китсинг.

Основания и порядок расчета запланированного на следующий год увеличения акциза на дизельное топливо непонятны: игнорируются собственные данные и статистика государства, а также последствия предыдущего повышения акциза. В результате вновь будут потеряны миллиарды, сокращены рабочие места, всех ждет подорожание продовольственной корзины, а, например, фермеров – рост цен на транспортировку зерна, считает член правления Ассоциации логистики и экспедирования Эстонии (ELEA) Херкки Китсинг.