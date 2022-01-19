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Эльконд Либман

19 января 2022 в 9:09 Поделиться:









Эльконд Либман: сумеют ли договориться партнеры по коалиции?

От того, что партии правящего союза поставят во главу угла - стремление сохранить коалицию или настоять на своей правоте – зависят пока еще не просматривающиеся легкость и быстрота достижения ими согласия по вопросу о компенсациях энергетических расходов, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Может ли взаимное раздражение партнеров привести к развалу коалиции? Фото: Лийз Трейманн

В понедельник Партии реформ и Центристской партии договориться не удалось. Не получилось достичь согласия и на следующий день. Центристы не отступили от своих предложений, включающих универсальное 50-процентное возмещение стоимости электричества, не дрогнув перед компромиссным проектом реформистов, предусматривающим установление потолка цен на электричество.