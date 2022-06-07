Пеэп Сооман: отчего господину Шишкину оказалось так сложно найти съемное жилье?

Почему иностранцам сегодня так сложно найти съемную квартиру? Потому что с учетом нынешней ситуации на рынке владельцы недвижимости пытаются всеми силами перестраховаться — в полном соответствии с собственным уровнем образования и дальновидности (или паранойи), пишет на страницах Äripäev партнер бюро недвижимости Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.
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