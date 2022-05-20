«На одну квартиру претендовало 82 арендатора»: спрос на рынке аренды в Таллинне бьет рекорды

На фоне войны в Украине и прибытия в Эстонию беженцев цены на аренду жилья выросли примерно на четверть в сравнении с маем 2021 года. Одновременно бьет рекорды покупательский спрос – в апреле на одну из сдающихся в Таллинне квартир претендовали сразу 82 потенциальных арендатора, рассказывает Алан Аун, основатель и руководитель сервиса безопасной аренды Rendin.
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