Новости

Алексей Шишкин

20 мая 2022 в 8:55 Поделиться:









«На одну квартиру претендовало 82 арендатора»: спрос на рынке аренды в Таллинне бьет рекорды

В сравнении с маем 2021 года цены на аренду в Таллинне повысились примерно на 20-25%. Фото: Andras Kralla

На фоне войны в Украине и прибытия в Эстонию беженцев цены на аренду жилья выросли примерно на четверть в сравнении с маем 2021 года. Одновременно бьет рекорды покупательский спрос – в апреле на одну из сдающихся в Таллинне квартир претендовали сразу 82 потенциальных арендатора, рассказывает Алан Аун, основатель и руководитель сервиса безопасной аренды Rendin.

«На рынок пришло очень много новых арендаторов. Предложение падает и очень сильно. Отчасти это компенсируется тем, что на рынок выходят квартиры, которые прежде не сдавались. В Эстонии есть довольно много просто пустых квартир. Но это только небольшая доля, которая не может компенсировать рост спроса», – констатирует Аун.