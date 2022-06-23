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Эльконд Либман

23 июня 2022 в 7:51 Поделиться:









Эльконд Либман: строим апартеид?

Осуществление полного и всеобъемлющего перехода школьного образования исключительно на эстонский язык по той модели, которая предлагается партиями формирующейся сейчас правящей коалиции, вместо избавления от школьной сегрегации на деле приведет к еще более выразительному ее закреплению, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Политический обозреватель "Деловых Ведомостей" Эльконд Либман. Фото: Лийз Трейманн

Ход переговоров о формировании правящей коалиции между Партией реформ, партией «Отечество» и Социал-демократической партии показал, что оптимистическим надеждам на их счастливое завершение до Иванова дня не суждено сбыться. Ни по закону о пособиях, ни по бюджетной повестке переговорщикам до сих пор не удалось найти ничего близкого к общему знаменателю.