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    Эльконд Либман: строим апартеид?

    Осуществление полного и всеобъемлющего перехода школьного образования исключительно на эстонский язык по той модели, которая предлагается партиями формирующейся сейчас правящей коалиции, вместо избавления от школьной сегрегации на деле приведет к еще более выразительному ее закреплению, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

    Политический обозреватель "Деловых Ведомостей" Эльконд Либман.Фото: Лийз Трейманн
    Ход переговоров о формировании правящей коалиции между Партией реформ, партией «Отечество» и Социал-демократической партии показал, что оптимистическим надеждам на их счастливое завершение до Иванова дня не суждено сбыться. Ни по закону о пособиях, ни по бюджетной повестке переговорщикам до сих пор не удалось найти ничего близкого к общему знаменателю.

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