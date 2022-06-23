Эльконд Либман: строим апартеид?

Осуществление полного и всеобъемлющего перехода школьного образования исключительно на эстонский язык по той модели, которая предлагается партиями формирующейся сейчас правящей коалиции, вместо избавления от школьной сегрегации на деле приведет к еще более выразительному ее закреплению, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
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