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6 июня 2022 в 12:27 Поделиться:









Сеэдер – о выборе коалиционного партнера: Isamaa не будет торопиться

По словам председателя партии Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера, не исключено и сохранение правительства меньшинства. Фото: Liis Treimann

По словам председателя партии Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера, отечественники, получившие предложение создать новое правительство как от Партии реформ, так и от центристов, не будут торопиться с окончательным выбором.

«Мы ведь не знаем в точности, что ждут от новой правительственной коалиции реформисты, социал-демократы, центристы, политики Консервативной народной партии (EKRE). Поэтому я думаю, что наше правление и [парламентская] фракция, которые сегодня (6 июня - ред.) соберутся на совместное заседание, скорее всего примут решение сначала встретиться с обеими, так сказать, "тройками", чтобы узнать ожидания и желания различных сторон. Я не думаю, что сегодня будет высказана какая-то окончательная позиция», – сказал Сеэдер, передает rus.err.ee.

Премьер-министр Кая Каллас на прошлой неделе отправила в отставку министров своего коалиционного партнера – Центристской партии, и предложила войти в правительство социал-демократам и Isamaa. Центристы, в свою очередь, предложили консультации EKRE и Isamaa о создании правительства.

«По результатам консультаций между пятью парламентскими партиями выяснится общий знаменатель и выяснится, будет ли новая коалиция или сохранится остаток предыдущей коалиции. Это тоже не исключено, что будет какое-то правительство меньшинства», – пояснил Сеэдер.