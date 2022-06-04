  • Поделиться:

    Эльконд Либман: центристы «профукали» если не все, то очень многое

    Премьер-министр Кая Каллас освободила от должности всех министров от Центристской партии. Фото: Liis Treimann

    Первый вопрос, который появился после известия о падении правительства: «зачем им это понадобилось?». О мотивах Центристской партии и перспективах правительства рассуждает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

    Обращен этот вопрос в первую очередь, конечно же, к центристам, потому что именно они спровоцировали развал коалиции и, главное, потому, что они, скорее всего, окажутся проигравшей стороной и выйдут из всей это передряги еще более ослабевшими.
    В начале этой недели я писал о том, что популистские шаги нужны были центристам для поддержания сползающих электоральных штанов, а реформисты за свой электорат и свои рейтинги особо не беспокоились. Что же, центристы переиграли свою роль? Перегнули палку? Или сознательно пошли на разрыв союза с партнерами?
    Центристы вынудили Каллас уволить министров
    Если иметь в виду заверения центристских лидеров о нежелании рушить коалицию, что не только было похоже на правду, но и политически выглядело более целесообразно для них, то следует согласиться с первым предположением – да, малость переиграли.
    Но уже после казуса с семейными пособиями центристы совместно с оппозицией выпихнули из парламентской повестки дня законопроект о детских садах, внесенный правительством, то есть и Центристской партией. Это стало квинтэссенцией абсурда и обструкции, на что премьер-министр Кая Каллас просто не могла не отреагировать. Центристы, разумеется, могут перевести стрелки по принципу «сам дурак» – мол, нечего было устраивать обструкцию нашему проекту про пособия. Но это не самая лучшая мина при откровенно плохой игре.
    Дело, однако, сделано: премьер-министр Кая Каллас взяла инициативу на себя и попросила президента освободить от должности министров от Центристской партии, что Алар Карис тут же и сделал, отметив, что Эстонии нужно сейчас, больше, чем когда-либо, функционирующее и разделяющее единые принципы правительство.
    В итоге в отставку отправлены все министры-центристы. Хотя Партия реформ и располагает самой большой фракцией в Рийгикогу, реально сформировать правительство меньшинства и управлять таким образом государством она, конечно же, не может. Поэтому Кая Каллас предложила создать коалицию в составе Партии реформ, Социал-демократической партии и «Отечества».
    Политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.Фото: Личный архив
    Союз с EKRE невыгоден центристам
    Центристы решили предложить EKRE и «Отечеству» начать политические консультации о возможном формировании коалиции. Но если партнером центристов окажется EKRE, центристы окажутся в отнюдь не в выигрышной ситуации, поскольку позиции национал-консерваторов сильнее.
    Социал-демократы и «отечественники» наверняка предпочтут коалицию с реформистами союзу с EKRE. Партии реформ все это на руку – вытеснив достаточно сильного партнера, они заполучат двух слабых, с которыми будет проще проталкивать свою политику и волю в течение того времени, что осталось до мартовских парламентских выборов.
    Центристские законопроекты отодвинутся
    Именно факт приближающихся выборов и лежал в основе предположений, что коалиция худо-бедно дотянет до них, а оппозиция в правительство не сильно стремится из-за сложившейся в мире в целом обстановки.
    Да, у «Отечества» и Социал-демократической партии есть немалые разногласия с реформистами по ряду вопросов, прежде всего социальных, но фактор скорых выборов, вероятно, срабатывает и тут.
    А вот центристы профукали если не все, то очень многое. Законопроекты, на которые они положили столько сил в надежде увеличить свою популярность и ради которых пошли на развал коалиции, теперь будут отодвинуты, и если их и примут, то не в том виде, в каком их хотели видеть центристы.
    Народной любви они дождутся только от тех, кто откликается на крик «наших бьют!» Есть, конечно, ядерный электорат, но этого маловато. Единственный, пожалуй, кто не утратит своей популярности, это столичный мэр Михаил Кылварт, у которого на этой почве может возникнуть конфликт с первыми лицами партии, вернее, у них с ним. Но об этом пока не будем.
    И все же один ответ на вопрос о том, зачем это центристам сейчас понадобилось, существует, хотя от него сильно несет конспирологией. Центристы решили расплеваться с партнерами по коалиции, предоставив им и их новым союзникам расхлебывать всю ту кашу, которая заварилась в мире, но орасхлебать которую требуют от правительства широкие массы. В таких условиях и впрямь выгоднее пребывать в обладающей немалой силой оппозиции.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Эльконд Либман: центристы «профукали» если не все, то очень многое
Вкус биржи: владелец Tesla захотел сократить 9900 человек
Уволенных министров-центристов на время заменят реформисты
Влияние санкций
На остановленных терминалах в Силламяэ и Мууга «застряли» тонны ядовитой химии
В портовых терминалах Силламяэ и Мууга, остановленных после введения санкций против их российских бенефициаров, остаются тонны ядовитых веществ, в том числе жидкого аммиака. Технадзор успокаивает – сохранность терминалов хозяева смогут обеспечить, поскольку государство частично разблокирует их счета для оплаты хранения опасных веществ.
В портовых терминалах Силламяэ и Мууга, остановленных после введения санкций против их российских бенефициаров, остаются тонны ядовитых веществ, в том числе жидкого аммиака. Технадзор успокаивает – сохранность терминалов хозяева смогут обеспечить, поскольку государство частично разблокирует их счета для оплаты хранения опасных веществ.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Danske Bank предупреждает о дальнейшем падении фондового рынка
Биржевое подразделение Danske Bank заявило о том, что нынешнее резкое падение фондовых рынков будет углубляться. Такой вывод аналитики сделали, сопоставив нынешнюю статистику с накопленными за прошлые биржевые кризисы данными.
Биржевое подразделение Danske Bank заявило о том, что нынешнее резкое падение фондовых рынков будет углубляться. Такой вывод аналитики сделали, сопоставив нынешнюю статистику с накопленными за прошлые биржевые кризисы данными.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Экономист: энергия по разумной цене – обязанность государства
Дополнительный бюджет, недавно принятый в Эстонии, поддерживает спрос и подает важный сигнал о приоритете военных расходов. Однако в социальной части выбраны спорные решения. Подробный экономический разбор бюджета в специальной колонке для «Деловых ведомостей» проводит главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла.
Дополнительный бюджет, недавно принятый в Эстонии, поддерживает спрос и подает важный сигнал о приоритете военных расходов. Однако в социальной части выбраны спорные решения. Подробный экономический разбор бюджета в специальной колонке для «Деловых ведомостей» проводит главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла.
Все мнения
Эпицентр
Инфобанк Äripäev подал в суд на Инспекцию по защите данных
Инспекция хочет, чтобы инфопорталы (такие как Creditinfo, Krediidiregister и Инфобанк Äripäev) стирали старые данные о предпринимателях.
Инспекция хочет, чтобы инфопорталы (такие как Creditinfo, Krediidiregister и Инфобанк Äripäev) стирали старые данные о предпринимателях.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: владелец Tesla захотел сократить 9900 человек
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение