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Эльконд Либман

4 июня 2022 в 9:39 Поделиться:









Эльконд Либман: центристы «профукали» если не все, то очень многое

Премьер-министр Кая Каллас освободила от должности всех министров от Центристской партии. Фото: Liis Treimann

Первый вопрос, который появился после известия о падении правительства: «зачем им это понадобилось?». О мотивах Центристской партии и перспективах правительства рассуждает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Обращен этот вопрос в первую очередь, конечно же, к центристам, потому что именно они спровоцировали развал коалиции и, главное, потому, что они, скорее всего, окажутся проигравшей стороной и выйдут из всей это передряги еще более ослабевшими.

В начале этой недели я писал о том, что популистские шаги нужны были центристам для поддержания сползающих электоральных штанов, а реформисты за свой электорат и свои рейтинги особо не беспокоились. Что же, центристы переиграли свою роль? Перегнули палку? Или сознательно пошли на разрыв союза с партнерами?

Центристы вынудили Каллас уволить министров

Если иметь в виду заверения центристских лидеров о нежелании рушить коалицию, что не только было похоже на правду, но и политически выглядело более целесообразно для них, то следует согласиться с первым предположением – да, малость переиграли.

Но уже после казуса с семейными пособиями центристы совместно с оппозицией выпихнули из парламентской повестки дня законопроект о детских садах, внесенный правительством, то есть и Центристской партией. Это стало квинтэссенцией абсурда и обструкции, на что премьер-министр Кая Каллас просто не могла не отреагировать. Центристы, разумеется, могут перевести стрелки по принципу «сам дурак» – мол, нечего было устраивать обструкцию нашему проекту про пособия. Но это не самая лучшая мина при откровенно плохой игре.

Дело, однако, сделано: премьер-министр Кая Каллас взяла инициативу на себя и попросила президента освободить от должности министров от Центристской партии, что Алар Карис тут же и сделал, отметив, что Эстонии нужно сейчас, больше, чем когда-либо, функционирующее и разделяющее единые принципы правительство.

В итоге в отставку отправлены все министры-центристы. Хотя Партия реформ и располагает самой большой фракцией в Рийгикогу, реально сформировать правительство меньшинства и управлять таким образом государством она, конечно же, не может. Поэтому Кая Каллас предложила создать коалицию в составе Партии реформ, Социал-демократической партии и «Отечества».

Политический обозреватель ДВ Эльконд Либман. Фото: Личный архив

Союз с EKRE невыгоден центристам

Центристы решили предложить EKRE и «Отечеству» начать политические консультации о возможном формировании коалиции. Но если партнером центристов окажется EKRE, центристы окажутся в отнюдь не в выигрышной ситуации, поскольку позиции национал-консерваторов сильнее.

Социал-демократы и «отечественники» наверняка предпочтут коалицию с реформистами союзу с EKRE. Партии реформ все это на руку – вытеснив достаточно сильного партнера, они заполучат двух слабых, с которыми будет проще проталкивать свою политику и волю в течение того времени, что осталось до мартовских парламентских выборов.

Центристские законопроекты отодвинутся

Именно факт приближающихся выборов и лежал в основе предположений, что коалиция худо-бедно дотянет до них, а оппозиция в правительство не сильно стремится из-за сложившейся в мире в целом обстановки.

Да, у «Отечества» и Социал-демократической партии есть немалые разногласия с реформистами по ряду вопросов, прежде всего социальных, но фактор скорых выборов, вероятно, срабатывает и тут.

А вот центристы профукали если не все, то очень многое. Законопроекты, на которые они положили столько сил в надежде увеличить свою популярность и ради которых пошли на развал коалиции, теперь будут отодвинуты, и если их и примут, то не в том виде, в каком их хотели видеть центристы.

Народной любви они дождутся только от тех, кто откликается на крик «наших бьют!» Есть, конечно, ядерный электорат, но этого маловато. Единственный, пожалуй, кто не утратит своей популярности, это столичный мэр Михаил Кылварт, у которого на этой почве может возникнуть конфликт с первыми лицами партии, вернее, у них с ним. Но об этом пока не будем.

И все же один ответ на вопрос о том, зачем это центристам сейчас понадобилось, существует, хотя от него сильно несет конспирологией. Центристы решили расплеваться с партнерами по коалиции, предоставив им и их новым союзникам расхлебывать всю ту кашу, которая заварилась в мире, но орасхлебать которую требуют от правительства широкие массы. В таких условиях и впрямь выгоднее пребывать в обладающей немалой силой оппозиции.