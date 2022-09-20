Тоомпарк: доходность от аренды в столице – самая низкая за последние десять лет

Экономист: доступность квартир в Таллинне значительно ухудшилась
Доступность квартир в столице во втором квартале продолжала падать. Согласно регулярному анализу недвижимости, проводимому Swedbank, последний раз такой низкий уровень был зафиксирован в начале 2009 года. Во втором квартале квартиры в Таллинне подорожали на 30% по сравнению с прошлым годом, однако рост чистой заработной платы жителей столицы был более чем в четыре раза медленнее, пишет экономист Swedbank Марианна Рыбинская.
Доступность квартир в столице во втором квартале продолжала падать. Согласно регулярному анализу недвижимости, проводимому Swedbank, последний раз такой низкий уровень был зафиксирован в начале 2009 года. Во втором квартале квартиры в Таллинне подорожали на 30% по сравнению с прошлым годом, однако рост чистой заработной платы жителей столицы был более чем в четыре раза медленнее, пишет экономист Swedbank Марианна Рыбинская.