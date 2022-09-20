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Тыну Тоомпарк

20 сентября 2022 в 9:23 Поделиться:









Тоомпарк: доходность от аренды в столице – самая низкая за последние десять лет

По словам Тыну Тоомпарка, инвесторам в арендную недвижимость стоит внимательнее относиться к инвестициям. Фото: Andras Kralla

Этой осенью доходность от аренды недвижимости в Таллинне упала до 5% и находится на самом низком уровне за последние десять лет, рассказал аналитик по вопросам недвижимости Тыну Тоомпарк изданию Ärileht.

Прежде чем принять решение о покупке недвижимости с целью сдачи ее в аренду, инвестору необходимо знать будущую доходность. Исторически доходность квартир, сдаваемых в аренду в Таллинне, составляла 5,8%. Это означает, что инвестиция в аренду в размере 100 000 евро приносит в среднем чуть менее 6000 евро в год или примерно 500 евро в месяц.