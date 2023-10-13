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Индрек Паппель

13 октября 2023 в 13:30









Индрек Паппель: «Повышение конкурентоспособности Эстонии - вопроc выживания»

Эстония очень быстро отходит от принципов, которые делали ее привлекательной для инвестиций и блестящих умов, считает член правления KMG Infra Индрек Паппель. Фото: Теели Реммельг

Если Эстония не сможет быстро развиваться, то вскоре станет неконкурентоспособной страной с застойной экономикой, стареющим и бедным населением, а вдобавок и с враждебным восточным соседом, предупреждает член правления KMG Infra Индрек Паппель.

Есть вещи, которые мы можем изменить, и те, которые не можем. Чтобы оценить потенциал роста эстонской экономики, необходимо сначала честно взглянуть на проблемы и понять, как решить первые и как уменьшить ущерб от вторых.

Что мы не в состоянии изменить?

Первое - геополитическая ситуация. Она для Эстонии изменилась после начала полномасштабной войны России против Украины. Нас, образно говоря, прижали к стенке.

Независимо от того, как долго еще продлится война и чем она закончится, восстановления позиции Эстонии как центра двух крупных рынков ждать не приходится. Подобно Финляндии и странам Балтии, мы стали пограничным государством между двумя мирами, своего рода «буферной зоной» под сенью нового «железного занавеса».

Äripäev спросил лидеров общественного мнения о том, что поможет экономике Эстонии снова вырасти, сможет ли бюджет на 2024 года и новая бюджетная стратегия вернуть ее к росту?

Второе - ресурсы. В такой маленькой стране потенциал использования собственного сырья и природных ресурсов очень невелик. Возможности импорта дешевого сырья из-за войны резко сократились, а прогнозы на будущее неопределенны. В итоге мы не можем конкурировать по цене собственных товаров. И это отражается в падении промышленного производства и экспорта.

Поскольку ресурсы и, следовательно, промышленный рост, ограничены, то необходимо как можно более разумно использовать то, что доступно.

Создавать дополнительную стоимость невозможно без знаний, технологий и инноваций.

Третье - люди. Население Эстонии стареет, и это оказывает все большее влияние на экономику. Доля трудоспособного населения снижается, становится все меньше и меньше работников, которые могли бы создавать богатство. В то же время увеличиваются расходы государства на обеспечение услуг и условий для стареющего населения. Необходимо срочно создавать больше богатства, потому что иначе невозможно будет поддерживать эту систему.

Процветание происходит в первую очередь благодаря инновациям и амбициозным предприятиям, но они, в свою очередь, появляются там, где есть критическая масса молодых и ярких мыслителей, которых очень не хватает в странах со стареющим населением. Это порочный круг демографии.

Что мы можем изменить?

Учитывая факторы, которые мы не можем изменить, будущий экономический рост зависит от следующих вопросов. Есть ли у нас что-то, что нужно миру? То есть, какую ценность мы можем экспортировать? Привлекательна ли страна для предпринимателей, инвестиций, инноваций и талантов? Открыты ли мы, доступны ли мы и обеспечиваем ли быстрое сообщение с важными центрами и рынками?

Учитывая, что у нас нет большого преимущества в глобальном разделении труда в плане сырья и трудоемких производств, мы должны создавать иную стоимость.

Прежде всего, Эстония может предложить миру знания, технологии, навыки и опыт. Однако это требует инвестиций в исследования и разработки, более тесного сотрудничества между компаниями и университетами, сохранения наших собственных талантов и, в более общем плане, создания среды, в которой будут процветать инновации. Более того: успешно конкурировать с другими странами как за инвестиции высокотехнологичных компаний, так и за блестящие умы.

С привлекательностью логика проста – мы должны предложить предсказуемость инвестиционной среды, благоприятную налоговую систему, умеренную бюрократию, быстрое и простое управление, отличную мобильность и доступность, ученых и специалистов и, что не менее важно, хорошую репутацию.

Эстония отходит от всех этих принципов с большой скоростью, и если политика продолжит двигаться в этом направлении, ущерб неизбежен.

А как насчет территориальной доступности и развитой инфраструктуры?

В Эстонии, как тупиковой и малонаселенной в европейском понимании стране, дорожная сеть является движущей силой и экономики, и всего образа жизни. Конкурентоспособность эстонского государства и компаний напрямую связана с состоянием инфраструктуры и скоростью сообщения. В то же время, это сектор, который напрямую зависит от национальных инвестиций и инвестиций Евросоюза. То есть от политиков.

Наши соседи это знают и принимают меры. Финляндия хочет в ускоренном порядке вложить в инфраструктурный рынок миллиард евро, чтобы оживить экономику. А именно на примере финских исследований можно проследить, что каждый 1 евро, вложенный в инфраструктуру, возвращает экономике 32 цента.

Литва смело инвестирует в связи с Европой, и это также отражается на улучшении экономических показателей. Не говоря уже о Польше, бывшей паршивой овце Европы, которая восстала из пепла благодаря инвестициям в инфраструктуру. Соседи также знают цену своим обязательствам перед ЕС и активно инвестируют в направление Via Baltica.

Эстония бездействует.

Вложения в дорожную сеть в госбюджете следующего года составляют 160 миллионов евро, то есть половину реальной потребности в инвестициях.

Это означает, что мы как страна уже не в состоянии даже содержать и поддерживать существующую дорожную сеть, не говоря уже о правильном развитии сообщения с Европой.

Разводить руками и говорить, что денег нет – это не выход. В мире не иссяк капитал, это вопрос расстановки приоритетов, амбиций, смелости и изобретательности.

Как страна и общество, мы должны понимать, что оставаться конкурентоспособными и иметь развитую дорожную инфраструктуру — это вопрос выживания. Будет ли решение заключаться в увеличении инвестиций, привлечении частных денег, выпуске гособлигаций или какого-то другого инструмента, уже является предметом дискуссий. Главное, чтобы эта дискуссия состоялась!