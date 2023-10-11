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Лаура Сакс

11 октября 2023 в 12:05









После случая с Balticconnector Эстония усилила защиту наземной инфраструктуры

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что сейчас важно собрать доказательства и выяснить, что произошло, и после этого станет понятен дальнейший ход вещей. Фото: Liis Treimann

Дело Balticconnector, которое сейчас расследуется, заставило Эстонию повысить готовность защищать свою инфраструктуру как на воде, так и на суше.

Министр иностранных дел Маргус Цакна сообщил Äripäev, что мониторинг в первую очередь осуществляется над водой, под водой и в воздухе, но подчеркнул, что оборонная готовность наземной инфраструктуры также будет повышена.