    Лесопромышленник: когда процентные ставки высоки, государство должно строить

    Когда экономика хороша, любые дополнительные деньги являются большим источником инфляции, особенно в маленькой стране, пишет глава и владелец Thermoarena Вахур Пиндма. Хотя в период экономического спада процентные ставки по кредитам выше, само строительство обходится значительно дешевле, отмечает он.Фото: Väinu Rozental

    Государство и правительство должны проявлять активность в экономике не во время подъемов, а во время спадов, пишет в своем ответе на опрос лидеров общественного мнения, проведенный Äripäev, руководитель и владелец деревообрабатывающей компании Thermoarena Вахур Пиндма.

    Чтобы попытаться ответить на вопрос, что поможет экономике Эстонии снова вырасти, следует начать немного издалека.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Тысяча евро в месяц на топливо: в отношении Калле Грюнталя возбуждено уголовное дело
Военный обзор: Россия активизировала наступление в Украине, ХАМАС объявил «всемирный день джихада»
Думаем ли мы о самом невосполнимом ресурсе?
Эпицентр
Государство ликвидировало фирму вместе с долгами – оставшийся без денег предприниматель ищет справедливости
Предприниматель Райдо Померантс недавно с изумлением обнаружил, что фирма, задолжавшая его предприятию Infralink несколько тысяч евро, оказывается, уже ликвидирована государством. Померантс в шоке: «Хотел бы я посмотреть, чтобы кто-то задолжал банку пару тысяч евро по кредитной карте, а затем государство просто бы аннулировало этот долг. Но ведь подобного никогда не случается».
Предприниматель Райдо Померантс недавно с изумлением обнаружил, что фирма, задолжавшая его предприятию Infralink несколько тысяч евро, оказывается, уже ликвидирована государством. Померантс в шоке: «Хотел бы я посмотреть, чтобы кто-то задолжал банку пару тысяч евро по кредитной карте, а затем государство просто бы аннулировало этот долг. Но ведь подобного никогда не случается».
Все большие материалы
Инвестор
Wise повысила прогнозы после хороших квартальных результатов
В третьем календарном квартале количество клиентов Wise выросло на 32%, а доходы – на 51% в годовом сравнении. Компания повысила прогнозы.
В третьем календарном квартале количество клиентов Wise выросло на 32%, а доходы – на 51% в годовом сравнении. Компания повысила прогнозы.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Основатель Vipmedicum: шесть бизнесов на доверии и без диктатуры
В гостях у подкаста «Деловые люди» Роман Хенсон – основатель и руководитель сети клиник Balmed, куда входит клиника красоты Vipmedicum, клиника лечения заболеваний вен и другие проекты.
В гостях у подкаста «Деловые люди» Роман Хенсон – основатель и руководитель сети клиник Balmed, куда входит клиника красоты Vipmedicum, клиника лечения заболеваний вен и другие проекты.
Все подкасты ДВ
Mнения
Урмас Паэт: нападение на Израиль втягивает Ближний Восток в порочный круг насилия
Террористическая атака ХАМАС приведет к новой волне радикализации палестинцев, а также некоторых других арабов, пишет бывший министр иностранных дел и заместитель председателя комиссии по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт.
Террористическая атака ХАМАС приведет к новой волне радикализации палестинцев, а также некоторых других арабов, пишет бывший министр иностранных дел и заместитель председателя комиссии по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт.
Все мнения
Интервью
Основатель Vipmedicum: шесть бизнесов на доверии и без диктатуры
В гостях у подкаста «Деловые люди» Роман Хенсон – основатель и руководитель сети клиник Balmed, куда входит клиника красоты Vipmedicum, клиника лечения заболеваний вен и другие проекты.
В гостях у подкаста «Деловые люди» Роман Хенсон – основатель и руководитель сети клиник Balmed, куда входит клиника красоты Vipmedicum, клиника лечения заболеваний вен и другие проекты.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект