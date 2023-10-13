    Козья ферма на окраине столкнулась с трудностями и подверглась санации

    Хозяйство Андри-Пеэдо находится неподалеку от Миссо в Вырумаа, в непосредственной близости от границы Латвии и России. Ферма со стадом в 250 коз столкнулась с трудностями на фоне кризиса.Фото: Margus Ansu / Tartu Postimees / Scanpix

    Кризис последних лет привел к санации козьей фермы Андри-Пеэдо на юго-востоке Эстонии.

    Козья ферма с поголовьем в 250 голов накопила значительные долги, от которых владельцы Линда Пайо и Кермо Раннамяэ теперь пытаются избавиться путем санации.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Европрокуратура обвиняет фермеров из Ляэне-Вирумаа в манипуляциях с получением дотаций
Эстония может получить от США 50 млн долларов за сотрудничество в расследовании дела Danske
Козья ферма на окраине столкнулась с трудностями и подверглась санации
Эпицентр
КаПо провела новый обыск в Bigbank и получила криптоключ к компьютеру Пруунсильда
Прокуратура на протяжении нескольких месяцев безуспешно пыталась получить доступ к материалам, хранящимся на компьютере совладельца Bigbank и крупного донора Isamaa Парвела Пруунсильда. В ходе нового обыска в Bigbank правоохранительным органам удалось наконец обнаружить необходимый криптоключ.
Прокуратура на протяжении нескольких месяцев безуспешно пыталась получить доступ к материалам, хранящимся на компьютере совладельца Bigbank и крупного донора Isamaa Парвела Пруунсильда. В ходе нового обыска в Bigbank правоохранительным органам удалось наконец обнаружить необходимый криптоключ.
Все большие материалы
Инвестор
Подписки на издания Ekspress Grupp выросли на 30%
По состоянию на конец третьего квартала 179 753 человека были подписаны на издания Ekspress Grupp, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По состоянию на конец третьего квартала 179 753 человека были подписаны на издания Ekspress Grupp, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Основатель Vipmedicum: шесть бизнесов на доверии и без диктатуры
В гостях у подкаста «Деловые люди» Роман Хенсон – основатель и руководитель сети клиник Balmed, куда входит клиника красоты Vipmedicum, клиника лечения заболеваний вен и другие проекты.
В гостях у подкаста «Деловые люди» Роман Хенсон – основатель и руководитель сети клиник Balmed, куда входит клиника красоты Vipmedicum, клиника лечения заболеваний вен и другие проекты.
Все подкасты ДВ
Mнения
Урмас Паэт: нападение на Израиль втягивает Ближний Восток в порочный круг насилия
Террористическая атака ХАМАС приведет к новой волне радикализации палестинцев, а также некоторых других арабов, пишет бывший министр иностранных дел и заместитель председателя комиссии по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт.
Террористическая атака ХАМАС приведет к новой волне радикализации палестинцев, а также некоторых других арабов, пишет бывший министр иностранных дел и заместитель председателя комиссии по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт.
Все мнения
Интервью
Основатель Vipmedicum: шесть бизнесов на доверии и без диктатуры
В гостях у подкаста «Деловые люди» Роман Хенсон – основатель и руководитель сети клиник Balmed, куда входит клиника красоты Vipmedicum, клиника лечения заболеваний вен и другие проекты.
В гостях у подкаста «Деловые люди» Роман Хенсон – основатель и руководитель сети клиник Balmed, куда входит клиника красоты Vipmedicum, клиника лечения заболеваний вен и другие проекты.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект