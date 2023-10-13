Козья ферма на окраине столкнулась с трудностями и подверглась санации

Урмас Паэт: нападение на Израиль втягивает Ближний Восток в порочный круг насилия
Террористическая атака ХАМАС приведет к новой волне радикализации палестинцев, а также некоторых других арабов, пишет бывший министр иностранных дел и заместитель председателя комиссии по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт.
Террористическая атака ХАМАС приведет к новой волне радикализации палестинцев, а также некоторых других арабов, пишет бывший министр иностранных дел и заместитель председателя комиссии по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт.