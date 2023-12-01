Экономист: процентные ставки достигли пика. Когда начнется снижение?
Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш.Фото: Pressifoto
Процентные ставки Европейского центрального банка достигли самого высокого уровня с 1999 года. Однако экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш считает, что вскоре ставки начнут снижаться.
Глобальная экономическая ситуация остается сложной. В 2023 году мировая экономика продолжает расти, несмотря на многочисленные проблемы и неопределенные перспективы. Положительным моментом является то, что повышение процентных ставок помогло снизить инфляцию, цены на энергоносители упали, и рецессии удалось избежать. Однако экономический рост еврозоны по-прежнему слаб – в третьем квартале 2023 года ВВП еврозоны вырос всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мировая торговля сокращается, а деловая среда еврозоны находится на отрицательном уровне. Согласно консенсус-прогнозам Bloomberg, ВВП еврозоны вырастет в 2023 году всего на 0,5% и, как ожидается, останется низким в 2024 году, увеличившись лишь на 0,7%.
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