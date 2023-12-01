Экономист: процентные ставки достигли пика. Когда начнется снижение?

PRFoods терпит убытки

Первый квартал финансового года компания PRFoods, занимающаяся выращиваем и переработкой рыбы, закончила с убытками. Однако компания надеется на восстановление финского рынка и улучшение результатов в последующие кварталы, пишет Postimees.

Первый квартал финансового года компания PRFoods, занимающаяся выращиваем и переработкой рыбы, закончила с убытками. Однако компания надеется на восстановление финского рынка и улучшение результатов в последующие кварталы, пишет Postimees.