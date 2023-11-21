    Глава Центробанка Франции: процентные ставки ЕЦБ останутся неизменными в течение нескольких кварталов

    Президент Центробанка Франции Франсуа Вильруа де Гало.Фото: Banque France

    Базовые процентные ставки еврозоны достигли уровня, на котором они останутся в течение следующих нескольких кварталов, заявил президент Банка Франции и член совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Вильруа де Гало.

    «Бывают не только вершины и долины, но и плато, где можно почувствовать эффект высоты и полюбоваться видом», – цитирует Reuters высказывание Вильруа в Лондонском обществе экономистов. «Это то, что мы, вероятно, будем делать, по крайней мере, на следующих встречах в течение следующих нескольких кварталов», – сказал он.

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