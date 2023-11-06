    Сегодня Еврокомиссия переведет Эстонии более 200 млн евро

    В общей сложности у Эстонии есть возможность получить из восстановительной программы Евросоюза около миллиарда евро.Фото: Michele Ursi

    Сегодня Европейская комиссия выплатит Эстонии первые 238,5 миллиона евро из Фонда восстановления и устойчивости, поскольку Эстония выполнила все задачи, поставленные в качестве предварительного условия для первого и второго траншей плана восстановления, пишет Ärileht.

    По словам министра финансов Марта Вырклаэва, выплаченная сумма является важным финансовым вливанием в экономику Эстонии. Кроме того, сам факт перевода денег отражает прогресс Эстонии в проведении ряда важных реформ и инвестиций в области энергетики, зеленого и цифрового перехода, рынка труда, здравоохранения, инноваций и транспорта, добавил министр.
    «Поскольку средства из Фонда восстановления выплачиваются после выполнения согласованных действий, мы уже внесли значительный вклад в более конкурентоспособное и устойчивое будущее. Так, мы вложили 74 миллиона евро в улучшение электросетей, 76 миллионов евро в комплексную реконструкцию многоквартирных домов и утепление небольших домов. Мы также инвестировали 100 миллионов евро в зеленый фонд с целью привлечения капитала для развития новых зеленых технологий в таких стратегических областях, как энергетика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт и логистика, а также материальная и химическая промышленность», – пояснил Вырклаэв.
    В общей сложности у Эстонии есть возможность получить из восстановительной программы Евросоюза около миллиарда евро.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Номинант на звание «Промышленник года»: вечно затягивать пояс не получится, будут банкротства
Подписка на акции латвийского производителя яиц превысила предложение
Госконтроль дал разгромную оценку энергетической политике Эстонии
Эпицентр
Мое темное прошлое. Как могильщик компании я работал с преступниками и топ-адвокатами Исповедь бывшего могильщика фирм
Бывший могильщик компании приоткрывает двери в темный бизнес, где его партнерами и клиентами были одновременно и уголовники, и солидные юридические фирмы.
Бывший могильщик компании приоткрывает двери в темный бизнес, где его партнерами и клиентами были одновременно и уголовники, и солидные юридические фирмы.
Все большие материалы
Инвестор
Баффет в отсутствие выгодных сделок скупает американские облигации
Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway располагает рекордным объемом свободных денежных средств. Сам Баффетт видит при этом мало возможностей для выгодных сделок, вкладывая деньги в казначейские облигации США, сообщает CNBC.
Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway располагает рекордным объемом свободных денежных средств. Сам Баффетт видит при этом мало возможностей для выгодных сделок, вкладывая деньги в казначейские облигации США, сообщает CNBC.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: одеваться надо по сезону. Что показал сезон отчетности?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Прогноз SEB: еще год медленного роста
Самое темное время – перед рассветом – таков основной посыл нового обзора экономики Эстонии. Последние несколько месяцев не принесли чудесного улучшения, но и дальше чуда не будет – рост будет медленный и постепенный, пишет в своей колонке экономист банка SEB Михкель Нестор. После спада на 2,5% в 2023 году ВВП Эстонии вырастет в 2024 году, но лишь на 0,4%. Более серьезное восстановление произойдет только в 2025 году, когда рост составит около 3,5%.
Самое темное время – перед рассветом – таков основной посыл нового обзора экономики Эстонии. Последние несколько месяцев не принесли чудесного улучшения, но и дальше чуда не будет – рост будет медленный и постепенный, пишет в своей колонке экономист банка SEB Михкель Нестор. После спада на 2,5% в 2023 году ВВП Эстонии вырастет в 2024 году, но лишь на 0,4%. Более серьезное восстановление произойдет только в 2025 году, когда рост составит около 3,5%.
Все мнения
Интервью
Dubai style, don’t worry: таллиннские бизнес-леди вышли на арабский рынок
Многие бизнесмены говорят, что никогда не стали бы работать в сфере общепита: очень уж все ненадежно, то рабочей силы не хватает, то цены на энергию сбивают с ног, то карантин какой-нибудь введут. Однако хозяйкам Pavlova cafe удалось не только завоевать свое место под скупым эстонским солнцем, но и продать франшизу в Литву, и недавно открыться в крупнейшем торговом центре Дубая.
Многие бизнесмены говорят, что никогда не стали бы работать в сфере общепита: очень уж все ненадежно, то рабочей силы не хватает, то цены на энергию сбивают с ног, то карантин какой-нибудь введут. Однако хозяйкам Pavlova cafe удалось не только завоевать свое место под скупым эстонским солнцем, но и продать франшизу в Литву, и недавно открыться в крупнейшем торговом центре Дубая.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект