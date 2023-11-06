Новости

dv.ee

6 ноября 2023 в 11:06









Сегодня Еврокомиссия переведет Эстонии более 200 млн евро

В общей сложности у Эстонии есть возможность получить из восстановительной программы Евросоюза около миллиарда евро. Фото: Michele Ursi

Сегодня Европейская комиссия выплатит Эстонии первые 238,5 миллиона евро из Фонда восстановления и устойчивости, поскольку Эстония выполнила все задачи, поставленные в качестве предварительного условия для первого и второго траншей плана восстановления, пишет Ärileht.

По словам министра финансов Марта Вырклаэва, выплаченная сумма является важным финансовым вливанием в экономику Эстонии. Кроме того, сам факт перевода денег отражает прогресс Эстонии в проведении ряда важных реформ и инвестиций в области энергетики, зеленого и цифрового перехода, рынка труда, здравоохранения, инноваций и транспорта, добавил министр.

«Поскольку средства из Фонда восстановления выплачиваются после выполнения согласованных действий, мы уже внесли значительный вклад в более конкурентоспособное и устойчивое будущее. Так, мы вложили 74 миллиона евро в улучшение электросетей, 76 миллионов евро в комплексную реконструкцию многоквартирных домов и утепление небольших домов. Мы также инвестировали 100 миллионов евро в зеленый фонд с целью привлечения капитала для развития новых зеленых технологий в таких стратегических областях, как энергетика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт и логистика, а также материальная и химическая промышленность», – пояснил Вырклаэв.

В общей сложности у Эстонии есть возможность получить из восстановительной программы Евросоюза около миллиарда евро.