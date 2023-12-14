Эстонский бизнес о климатической конференции: непостижимая площадка, дающая качественные связи

Покупать акции можно и бросая монету, но главное – что вы будете делать дальше

Инвесторы фокусируют свое внимание на правильном входе в позицию, однако последующие действия куда важнее, отметил эксперт по инвестициям и управлению рисками Антон Скворцов на конференции ДВ «Заставь деньги работать – 2023». В подтверждение этого он продемонстрировал результаты одной своей симуляции.

Инвесторы фокусируют свое внимание на правильном входе в позицию, однако последующие действия куда важнее, отметил эксперт по инвестициям и управлению рисками Антон Скворцов на конференции ДВ «Заставь деньги работать – 2023». В подтверждение этого он продемонстрировал результаты одной своей симуляции.