Эстонский бизнес о климатической конференции: непостижимая площадка, дающая качественные связи

Денег нет, но вы держитесь!
Правительство не сумело или не нашло нужным выдавить из себя даже нелепые слова, дабы хотя бы сделать вид, что хочет как-то подбодрить учителей. Впрочем, премьер-министр нашла другие слова, за которые потом вынуждена была извиниться, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Правительство не сумело или не нашло нужным выдавить из себя даже нелепые слова, дабы хотя бы сделать вид, что хочет как-то подбодрить учителей. Впрочем, премьер-министр нашла другие слова, за которые потом вынуждена была извиниться, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.