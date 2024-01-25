    Зачем платить тысячи евро за процедуру, которая никого не интересует?

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Имеет смысл пересмотреть требования к аудиторской проверке и ввести новое условие, считает бухгалтер Елена Кирс.

    Работа бухгалтера носит цикличный характер, это цепочка постоянно повторяющихся событий. Одно из таких событий опять произойдет в недалеком будущем – сдача годового отчета.

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