Зачем платить тысячи евро за процедуру, которая никого не интересует?

«Выборы в ЕС окажут решающее влияние на безопасность Эстонии»
Предстоящие выборы в Европарламент имеют решающее значение для безопасности Эстонии, в том числе экономической, пишет Воотеле Пяй, советник министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса в ответ на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.
Предстоящие выборы в Европарламент имеют решающее значение для безопасности Эстонии, в том числе экономической, пишет Воотеле Пяй, советник министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса в ответ на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.