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Стийне Рейнтам

13 января 2024 в 9:39









Восстановление после массового удаления: воскресли почти 100 компаний

Прошлой весной и в начале лета для Аудиторской палаты сложилась действительно необычная ситуация, когда компании начали обращаться к ней с аудиторскими проблемами. Такого еще никогда не случалось. Фото: dpa/Scanpix

Удаление компаний из-за не представленных годовых отчетов в полном разгаре. По данным суда, почти сто компаний «проснулись», узнав, что их фирма удалена, и попросили их восстановить.

Точное количество компаний, которые были удалены, но продолжают функционировать, неизвестно. По информации Тартуского окружного суда, в регистрационный отдел были отправлены соответствующие запросы.