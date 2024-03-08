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Ярослав Тавгень

8 марта 2024 в 14:00









Ярослав Тавгень: не спешите короновать Трампа – разрыв не такой большой

Журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень Фото: Андрас Кралла

Многие боятся второго прихода Трампа, полагая, что он установит в США диктатуру. Другие, наоборот, обращают внимание, что он стал единственным президентом США, при котором Путин не начал новую войну. Но единственное, что мы знаем точно, – это то, что Трамп непредсказуем. И не факт еще, кстати, что победит, пишет журналист ДВ Ярослав Тавгень.

6 марта оформилось то, что было понятно еще осенью: Дональд Трамп идет на выборы президента США как кандидат от Республиканской партии. Он разгромил Никки Хейли в Супервторник (единый день голосования, когда одновременно голосуют в 15 штатах), выиграв в 14 штатах из 15 (не таким, как все, оказался Вермонт). Результат был ожидаем, небольшим сюрпризом стал гигантский отрыв Трампа в «красных» штатах (например, на Аляске было +76%, а в Алабаме +70%). В тот же день Никки Хейли объявила о снятии своей кандидатуры.

То, что Трамп выиграет республиканские праймериз, было очевидно еще осенью. С конца 2022 года (сразу после провальных для республиканцев выборов в Конгресс) опросы общественного мнения показывали его гигантский перевес над любым другим потенциальным соперником (20-40 процентных пунктов). Опросы из серии «65% респондентов поддерживают Трампа, а 15% – губернатора Флориды Рона Десантиса» стали нормой. Тогда многие объясняли это тем, что Десантис, главный соперник Трампа по праймериз, еще не объявил о своем участии в президентской гонке, а значит, мол, все еще впереди.

Губернатор Флориды Рон Десантис, завоевавший свою популярность во время пандемии, когда устанавливал в своем штате не столь жесткие ограничения. Фото: Чарли Ниберголл / IMAGO/TheNews2 / Scanpix

Осенью 2023 года такое оправдание уже не работало. Десантис к тому моменту вошел в гонку и разочаровал (выступал неуверенно, провалил первые дебаты (правда, потом исправился), почти не критиковал Трампа, что нонсенс для реального политика, и не сумел показать, чем его политика отличается от трамповской). Будучи человеком дела (Десантис завоевал огромную популярность именно своими действиями на посту губернатора во время пандемии, сделав из штата «американскую Швецию»), он оказался не так хорош в ситуации, когда нужно было орудовать словом (и против кого – против Трампа!).

Когда стало ясно, что ставка на Десантиса не сыграла, люди, желавшие любой ценой не допустить победы Трампа, сделали последнюю попытку, начав продвигать кандидатуру бывшего губернатора Южной Каролины и постоянного представителя США при ООН (во время президентства Трампа) Никки Хейли.

Постоянный представитель США при ООН во время президентства Трампа Никки Хейли была сильна и убедительна в вопросах внешней политики, чего нельзя сказать об иммиграции и экономике. Фото: Чак Бертон / AP / Scanpix

Она начала получать многомиллионные пожертвования от организаций, изначально планировавших дать эти деньги Десантису. Ей удалось заручиться беспрецедентной медийной поддержкой: каждый раз, когда Хейли обгоняла Десантиса хоть в каком-то опросе, крупные американские СМИ устраивали из этого чуть ли истерику, тиражируя эту новость везде где только можно. Десантис все равно был более популярным кандидатом, и по большинству опросов опережал Хейли, но многие СМИ в тот период предпочитали это особо не афишировать.

Десантис и Хейли спорят на дебатах. Трамп, кстати, ни в одних из них не участвовал, и нисколечко от этого не потерял. Фото: Andrew Harnik, Эндрю Харник / AP / Scanpix

Медийная поддержка сделала свое дело: уровень поддержки Хейли вырос в два раза, она практически вплотную приблизилась к Десантису (у обоих было где-то 18-20%) и даже сумела «пересидеть» его в этой гонке. Но этого все равно катастрофически мало, чтобы навязать хоть какую-то конкуренцию Трампу.

На Хейли сделали ставку из-за тех позиций, которые она занимает в области внешней политики: она безоговорочно поддерживает Украину и Израиль и призывает поддержать их всеми возможными способами. Это безумная редкость на нынешних праймериз. Трамп обещает закончить войну за 24 часа, надавив и на Путина, и на Зеленского, Десантис призывает сильно ограничить помощь Украине, а предприниматель Вивек Рамасвами предложил отдать все оккупированные территории России и не пускать Украину в НАТО в обмен на то, что Путин разорвет военный союз с Китаем. Кстати, Рамасвами – реальный кандидат на пост вице-президента США.

Предприниматель и мультимиллионер Вивек Рамасвами был самым молодым и одним из самых экстравагантных кандидатов в президенты на этих выборах. Множество свежих и радикальных идей, часть из которых восхищала, а часть приводила в ужас. Придерживается политики тотального изоляционизма, «America First на стероидах». Многие поклонники Трампа хотят видеть Рамасвами вице-президентом. Фото: CNP / Admedia / Sipa / Scanpix

Проблема в том, что по другим вопросам позиция Хейли была крайне невнятна.

Самый важный вопрос для американских избирателей – иммиграция. На границе с Мексикой происходит полномасштабный кризис. Когда республиканцы называют это «вторжением», они не сильно преувеличивают. 2,5 миллиона выходцев из Латинской Америки пересекли эту границу за последний год (и цифра растет). Эти люди нелегально пересекают границу, запрашивают политическое убежище, и затем большинство из них не являются на иммиграционный суд, растворившись внутри страны в качестве нелегалов. Что с этим делать, никто не знает, это настоящее бедствие.

У Хейли не было четкой позиции по вопросу иммиграции. С одной стороны, она обещала депортировать всех, кто сейчас штурмует границу. С другой, она обещала не трогать нелегалов, которые в стране уже давно. Что это значит? Что будет с этими людьми? Их простят и дадут шанс легализоваться (это называется «амнистия»)? Или дадут какой-то третий статус? Нет ответа.

Не было ответа и по многим другим важным для избирателя темам (экономика, образование). Это позволило противникам Хейли удачно обвинить ее в том, что она постоянно меняет свою позицию (это называется flip-flop, и американцы этого не любят) и изобразить ее кандидатом от истеблишмента и даже «лазутчиком от демократов».

6 марта, после обнародования результатов Супервторника, бывшая губернаторка Южной Каролины Никки Хейли объявила о снятии своей кандидатуры с выборов президента США. Фото: Chris Carlson

Даже административный ресурс не помог

Мизерный шанс оставить Трампа не у дел оставляли суды и уголовные дела – как-никак Трампу предъявили 91 обвинение (из которых серьезных – четыре). Кстати, одно из этих дел уже доставило Трампу серьезнейшие проблемы по жизни: суд Нью-Йорка потребовал от него выплатить сотни миллионов долларов штрафа за искусственное надувание стоимости своих активов (Трамп, разумеется, апеллирует, решение не вступило в силу). Но выборов это не касается: США – свободная и демократическая страна, и здесь можно избираться, даже сидя в тюрьме.

Тем удивительнее было решение суда штата Колорадо, который росчерком пера вычеркнул Дональда Трампа из избирательного бюллетеня в своем штате. Мотивировка была простой: 14-я поправка в Конституцию США запрещает участвовать в выборах тем, кто был замешан в мятеже. «Мятежом» суд назвал события 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Но и здесь бывший президент США одержал разгромную победу: в феврале Верховный суд США отменил решение суда штата Колорадо (причем за это проголосовали девять судей из девяти), вернув фамилию Трампа в бюллетень. Это решение порадовало даже его противников: перспектива, когда один судья росчерком пера может снять с выборов самого популярного кандидата, не радует никого.

Трамп – президент? Да погодите вы…

Что теперь? Трамп де-факто стал претендентом от Республиканской партии, а Байден – от Демократической (там тоже проходят праймериз, просто их никто не смотрит, т.к. Байден их разгромно и предсказуемо выигрывает). И в последнее время очень часто раздаются прогнозы: «Ну все, Трамп снова президент. Он обыгрывает Байдена по опросам, дедушка не вывезет».

Трамп (равно как и любой другой кандидат от республиканцев) действительно опережает Байдена. Но – ненамного. В среднем на 2-5%, в зависимости от опроса. Некоторые из них даже фиксируют ничью или минимальную победу Байдена. Вот результаты последних 10 опросов общественного мнения:

По опросам общественного мнения, преимущество Трампа над Байденом составляет от 2% до 5% – погрешность. Трамп – фаворит, но не такой большой, как многим кажется.

Это примерно такой же разрыв, какой был между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом за месяц до президентских выборов в США 2016 года. И да, лидировала тогда Клинтон.

Такой разрыв показывает, что по большому счету за восемь месяцев может случиться что угодно. Трамп – фаворит, но нет ничего невозможного в том, чтобы Байдену его догнать.

В этой ситуации особенную важность приобретают т.н. «колеблющиеся штаты», где поддержка республиканцев и демократов поделилась примерно поровну (удивительно, но в последнее время таким штатом стал Техас), и малое число голосов (десятки тысяч) может решить исход в ту или иную сторону. В США выборы устроены так, что неважно, с каким отрывом ты выиграл у соперника в штате – важен только сам факт победы (победитель получает все).

Здесь у Трампа пока тоже все хорошо: он лидирует в семи колеблющихся штатах (Аризона, Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Северная Каролина и Висконсин). Однако штаты поэтому и называются «колеблющимися», что изменение настроений даже малого количества людей может сильно повлиять на результат. Поэтому за восемь месяцев может утечь очень много воды. Плюс колеблющиеся штаты нередко маленькие, и здесь возрастает вероятность ошибок соцопросов.

Каким может быть правление Трампа?

Вокруг перспектив возвращения Трампа ходит множество слухов и легенд. Активно распространяются мнения, что он планирует уничтожить демократию в США (якобы намерен назначить на важные посты огромное число своих людей, которые узурпируют власть и упразднят многовековые американские демократические институты). Кто-то боится, что Трамп выведет США из НАТО и даст сигнал Путину, что тот может делать в Европе все, что ему заблагорассудится, – США не вмешаются.

Есть и противоположные мнения: сторонники Трампа обращают внимание, что Трамп стал единственным президентом США, за время правления которого Путин не начал ни одной новой войны (при Клинтоне была Чечня, при Буше – Грузия, при Обаме и Байдене – Украина), да и вообще диктаторы сидели тихо и по норкам. Такие люди полагают, что Трамп, придя к власти, закончит войну в Украине, заставит членов НАТО довести свои военные расходы до положенных 2%, разрешит кризис на южной границе США, а распоясавшихся диктаторов по всему миру приструнит.

Что делать со всеми этими слухами? Ответ: понять и простить. Никто не знает, каким будет правление Трампа на самом деле. Нельзя ничего исключать и нельзя ничего утверждать наверняка.

Это видно по первому сроку Трампа: никто не предполагал, что он будет именно таким. Ни один прогноз не сбылся. В Америке не случилось ни вселенской катастрофы, ни великого возрождения.

В отношении Трампа не действуют никакие клише. А его слова совершенно не соответствуют его делам.

Например, многие убеждены, что Трамп – агент Путина. Но покажите хоть одно его действие в пользу России за все президентство? Зато «против» найти можно: наращивание военной помощи Украине, резкая критика Германии за «Северный Поток-2», введение новых санкций.

Или же принято считать, что Трамп – антииммиграционный политик. Но многие ли знают, что Трамп крайне разочаровал самых радикальных противников иммиграции? Ведь он не построил стену на границе с Мексикой – а это было его предвыборным обещанием номер один. И во время президентства Трампа было депортировано людей меньше, чем при Бараке Обаме (но 44-й президент США в этом плане вообще отличился: при нем нелегалов депортировали больше, чем при любом другом президенте).

Или возьмем внешнюю политику, где Трамп по идее должен быть дилетантом (он же человек бизнеса). Но он умудрился и мирные арабо-израильские инициативы запустить, организовав подписание исторического договора, и стать первым американским президентом, ступившим на территорию Северной Кореи, вызволить из тюрем этой страны американских граждан (впрочем, их, скорее всего, обменяли бы при любом президенте), и совершить смелый шаг в поддержку Израиля, перенеся посольство в Иерусалим.

Отношения Трампа и Ким Чен Ына были сложными: начались они с обмена ядерными угрозами, а закончились личной встречей и символичным заходом Трампа на территорию Северной Кореи – первым из президентов США. Благодаря дипломатическим усилиям удалось вызволить нескольких американцев из северокорейского плена (хотя скорее всего, это произошло бы при любом президенте, т.к. как правило, граждан США сажают в северокорейские тюрьмы именно с целью обмена). Фото: Susan Walsh, Сьюзан Уолш / AP / Scanpix

Поэтому любой человек, который утверждает, что знает, каким будет правление Трампа, лукавит. А цифры соцопросов показывают: сам факт, что это правление вообще состоится, еще не гарантирован.