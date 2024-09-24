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  • 25.09.24, 13:37

Глава логистической компании: рост налогов приведет к очередному кризису

Квартальные отчеты компаний показывают, что рост оборота по сравнению с 2023 годом минимальный или просто отсутствует, пишет в комментарии к обзору Infopank по логистике предправления ACE Logistics Group Андрес Маткур.
Представитель логистической отрасли Андрес Маткур рассказал, чего ждет от повышения налоговых ставок.
  • Представитель логистической отрасли Андрес Маткур рассказал, чего ждет от повышения налоговых ставок. Foto: Андрес Хаабу
Все кризисы последнего времени сильно, хотя и по-разному, затрагивали непосредственно логистический сектор. Смею предположить, что если рассматривать последствия каждого кризиса в отдельности, то транспортно-логистический сектор всякий раз будет оказываться одним из наиболее пострадавших.

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