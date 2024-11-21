Назад 21.11.24, 09:43 Идея министра: снизить минимальную зарплату для иностранных рабочих вне квот В экономическом блоке правительства предложили сделать исключение для квалифицированной рабочей силы в секторах с высокой нехваткой кадров, где невозможно заполнить рабочие места жителями Эстонии, и установить минимальное требование к оплате труда на уровне одной средней брутто-зарплаты.

Предложение министра экономики и промышленности Эркки Кельдо позволит привлечь на рынок труда больше людей нужных Эстонии профессий. Foto: Jürgen Randma/Valituse kommunikatsioonibüroo

Сегодня для трудоустройства иностранного работника вне миграционной квоты требуется платить ему как минимум 1,5 средней брутто-зарплаты.

«Если мы хотим, чтобы экономика Эстонии росла, мы должны обеспечить лучшую доступность квалифицированной рабочей силы для секторов, создающих высокую добавленную стоимость и ориентированных на экспорт. Упрощение контролируемой трудовой миграции – это давно ожидаемый шаг со стороны предпринимателей, поскольку наличие достаточного количества квалифицированных специалистов крайне важно для увеличения экспорта», – подчеркнул министр экономики и промышленности Эркки Кельдо на встрече экономического блока правительства 15 ноября. Слова министра цитирует портал Personaliuudised.ee. Кельдо добавил, что все приезжающие на работу в Эстонию проходят проверку и должны иметь действующий трудовой договор.

По словам руководителя отдела развития SA Kutsekoda OSKA Тийа Рандма, в Эстонии наблюдается структурная нехватка рабочей силы. «В ряде ключевых для роста промышленности специальностей в стране ощущается дефицит кадров, таких как инженеры, мехатроники, техники, сварщики и операторы станков. Хотя работодатели в первую очередь предпочитают нанимать местную рабочую силу, не всегда удается найти специалистов с необходимыми навыками. Дополнительное обучение и переподготовка не дают быстрых результатов, а в некоторых секторах около трети работников выйдут на пенсию в течение следующих 10 лет. Естественный прирост населения в условиях сокращения численности населения не сможет быстро заполнить эту брешь, поэтому для сохранения конкурентоспособности экономики необходимо привлекать квалифицированных специалистов из-за рубежа».

Согласно прогнозу OSKA на период 2022-2031 годов, для замещения уходящих на пенсию и заполнения новых рабочих мест ежегодно потребуется 18 000 человек, тогда как уровень подготовки выпускников образовательных учреждений составляет около 16 000 человек в год. Таким образом, ежегодно на рынке труда будет не хватать около 2000 человек.

Министерство экономики и коммуникаций предлагает ввести исключение из квоты на иммиграцию рабочей силы. Это исключение предназначено для секторов с высокой нехваткой рабочей силы, ориентированных на экспорт и создающих высокую добавленную стоимость.

Для привлечения иностранных работников предлагается выплачивать им не менее средней брутто-зарплаты по Эстонии. Максимальное количество разрешений на проживание для работы, выдаваемых в условиях экономического роста сверх установленной квоты, составит 0,2% от постоянного населения, то есть 2600 разрешений, а в другие периоды – 0,1%, то есть 1300 разрешений. Согласно предложению, трудовая миграция будет контролироваться, что означает обязательное прохождение проверки и наличие действующего трудового договора. Если договор прекращается, работнику необходимо будет вернуться на родину.

В правительство также было направлено альтернативное предложение, согласно которому министр экономики и промышленности будет ежегодно подавать предложение об исключении из квоты для 10 секторов, основываясь на данных и прогнозах OSKA. Список секторов и количество разрешений на проживание для каждого из них будет утверждаться правительством.

Обсуждение исключений для квалифицированных работников в правительстве продолжается.