Индрек Нейвельт: Европа – это демографическая катастрофа

Европа находится в фазе спада, пишет предприниматель Индрек Нейвельт в рамках опроса лидеров мнений Äripäev.
- «Европа теряет свою конкурентоспособность, и в ближайшее время эта тенденция только усугубится», – считает Нейвельт. Foto: Eiko Kink
Рассматривая будущее экономики в более широком смысле, нет никаких оснований ожидать, что экономика Европы будет расти. Да, в какой-то квартал или даже год может быть небольшой плюс, но в целом хорошо, если экономика останется на том же уровне.
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