Назад 31.12.24, 11:27 Глава A. Le Coq: у нас есть учреждения, которые ведут политику с помощью запретов, приказов и лжи Хотя в целом мы можем встретить Новый год с оптимизмом, после бурь этого года в 2025 году предпринимателей ожидают различные подводные камни, пишет руководитель A. Le Coq Яанус Виханд в ответе на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.

Яанус Виханд. Foto: Andras Kralla

Я настроен оптимистично, что новый год будет позитивным. Мы успешно смогли пройти через бури 2024 года. Время от времени нас потряхивало и гремело, но A. Le Coq находится на пути к завершению успешного года. Однако есть достаточно причин, чтобы ожидать предстоящий год с тревогой, особенно в контексте роста налоговой нагрузки, которая повлияет как на потребителей, так и на компании.