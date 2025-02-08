Управляющий пенсионными фондами Luminor: это был яркий на события январь

Франция стала первой европейской страной, которая всего через несколько дней после вступления Дональда Трампа (на фото) в должность направила в Европейскую комиссию запрос о бессрочной приостановке обязательств по директиве ЕС в сфере устойчивого развития. Foto: AFP/Scanpix
Январь на ведущих мировых финансовых рынках был неоднозначным. С одной стороны, три крупнейших центральных банка – США, Европы и Японии – приняли разные решения по процентным ставкам. Рынки это ожидали и восприняли новости спокойно. В то же время сюрпризов из США и Европы было предостаточно, поэтому уместно задаться вопросом: не все ли главные рыночные события этого года уже позади?
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