Перекрытие американского крана погрузило эстонские проекты в хаос

Решение Белого дома приостановить деятельность агентства по развитию USAID может означать для эстонских НКО бюджетную дыру в десятки миллионов.
- Большая часть эстонской помощи по развитию в последние годы была направлена на Украину, включая поддержку беженцев. Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix
«Я не могу говорить об этом, все слишком свежо», — сказал Äripäev пресс-секретарь организации Pagulasabi. Агентство по развитию USAID, которое два года назад выделило этой НКО более полутора миллионов евро, фактически закрылось в один день. Работников, находящихся на зарплате в США, вынуждают вернуться домой, а те, кто работает за границей, в том числе в крайне опасных странах, должны в течение нескольких дней свернуть всю свою деятельность и уехать.
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