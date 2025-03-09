Назад 09.03.25, 10:47 Рауль Пирбе: арендные кредиты помогли бы молодежи приобрести жилье При покупке первого жилья для многих становится непосильным требование первоначального взноса, который можно было бы заменить арендным кредитом, пишет Рауль Пирбе в статье, отправленной на конкурс мнений.

Рауль Пирбе

Что значит быть успешным? Для одного это роскошный автомобиль, для другого – дом, а для третьего – способность пробежать марафон до конца. Сколько людей, столько и разных определений успеха.

В животном мире все намного проще. Успешен тот, кто оставил потомство. А что способствует появлению потомства? Конечно же, подходящая среда, место обитания. Это понимает эстонское государство – по крайней мере, в какой-то степени, ведь существует закон о неприкосновенности гнезд. Но как обстоят дела с людьми?

Человеку тоже нужна подходящая среда – свой угол, чтобы создать семью. К сожалению, для многих собственное жилье остается недостижимой мечтой. По разным причинам люди живут либо с родителями, либо в съемных квартирах. Приобретение собственного жилья невозможно, потому что первоначальный взнос слишком высок. А что, если убрать это требование? Поможет ли это? Да. И вот здесь на сцену выходит арендный кредит.

Строгие условия Для многих молодых людей первой собственной жилплощадью становится съемная квартира, которую они берут в аренду вместе с друзьями на время учебы в университете, а позже – уже в одиночку или с партнером. Так было и в моем случае. После университета мы с партнером переехали в двухкомнатную съемную квартиру, аренда которой составляла около 250 евро в месяц, а зимой, вместе с коммунальными платежами, расходы достигали почти 500 евро. Это был 2012 год. Для нас сумма была значительной, но мы ни разу не просрочили платежи. В конце концов, мы нашли новое жилье – оно было меньше, но и расходы снизились. Когда владелец решил поднять арендную плату, мы посчитали разумным купить свое жилье. У нас были небольшие накопления, а с помощью родителей мы смогли собрать необходимый первоначальный взнос. Кредитный калькулятор показал, что ежемесячный платеж за трехкомнатную квартиру будет ниже, чем арендная плата за однокомнатную. Один банк отказал нам в кредите, но другой одобрил. Это показывает, что даже при наличии первоначального взноса получение жилищного кредита не гарантировано. Арендный кредит мог бы решить эту проблему. Он представляет собой жилищный кредит без первоначального взноса, позволяющий выкупить арендуемую квартиру в будущем. Но кто мог бы выдавать такие кредиты? В обычных условиях, вероятно, никто. Однако предположим, что человек ищет жилье на длительный срок и готов нести ответственность за платежи. Договор аренды, по сути, заключается на основе честного слова, с единственным дополнительным требованием – внести залог в размере месячной аренды. Теперь представим, что этот человек в течение десяти лет ни разу не опаздывал с оплатой. Надежный и долгосрочный арендатор – мечта любого владельца недвижимости. Арендодатель получает стабильную и высокую доходность. Поэтому арендаторам можно было бы предложить выбор: обычная аренда или аренда с правом последующего выкупа. Конечно, условия должны быть строгими. Например, право на выкуп появлялось бы через десять лет, при условии, что арендные платежи вносились вовремя, а сумма аренды была бы на 35% выше, чем при обычной аренде. Если платежи задерживаются более чем на месяц, жилье должно быть освобождено. Горячие новости «Если эстонские предприятия не хотят получать топливо по выгодной цене, ничего не поделаешь» Мошенники вышли на новый уровень: люди продают недвижимость за бесценок Американская компания приобрела эстонский стартап и создает центр разработки в Таллинне ST Малому бизнесу открывается новая возможность для быстрого и гибкого финансирования

По истечении десяти лет договор купли-продажи заключался бы на стандартных условиях жилищного кредита, а выплаченные арендные платежи засчитывались бы в качестве первоначального взноса. Если человек способен регулярно оплачивать аренду, он наверняка сможет оплачивать и кредит, платеж по которому зачастую ниже месячной арендной платы.

Пилотный проект в Таллине и Тарту

Арендный кредит вряд ли мог бы выдать мелкий инвестор, владеющий одной-двумя квартирами. Более того, на такую недвижимость следовало бы установить ценовой лимит, ведь цель – не обогащение за счет недвижимости, а возможность приобрести первый дом. Можно спорить о деталях, но в целом идея такова.

Такой механизм логично было бы запустить на государственном уровне. Это был бы колоссальный шаг вперед в демографической, региональной и оборонной политике. Чем больше людей живет в стране, чем лучше они рассредоточены, а не сосредоточены только в крупных городах, тем выше уровень национальной безопасности.

Текущие меры – детские пособия и строительство арендного жилья – не решают эту проблему. Увеличение детских пособий лишь повышает расходы. Строительство новых арендных домов также увеличивает нагрузку на бюджет.

Гораздо разумнее продавать государственные арендные квартиры по схеме арендного кредита, формируя при этом полноценные товарищества собственников жилья и улучшая демографическую ситуацию.

Человек, у которого есть жилье или реальная возможность его приобрести, с меньшей вероятностью отправится искать счастья за границей. Он останется в Эстонии, будет стремиться найти работу и платить налоги, принося пользу государству.

Пилотный проект можно запустить в Таллинне и Тарту, а в случае успеха распространить на все уезды, поскольку не всем хочется жить в мегаполисах. В дальнейшем такую модель можно было бы представить миру как эстонскую инновацию.

Арендный кредит могли бы предлагать и крупные компании, такие как Wise или Bolt. Wise уже произвел революцию в банковском секторе своими переводами. Его дочерняя компания Other Wise могла бы встряхнуть рынок кредитования.

Bolt мог бы воспользоваться победной идеей конкурса Edukas Eesti 2024 и создать фонд для покупки или строительства недвижимости, пригодной для арендного кредита. Есть также инвесторы, в портфелях которых по 70+ арендных квартир – почему бы не продать хотя бы одну во имя большой цели?