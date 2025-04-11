Андреэ Райд: жесткая конкуренция на рынке квартир поглотит летнее повышение налога
Хотя вступающее в силу в июле повышение ставки НСО теоретически могло бы привести к росту цен на новые квартиры, пока об этом речи не идет, пишет Андреэ Райд, руководитель бюро недвижимости и права Raid & Ko.
Андреэ Райд, руководитель бюро недвижимости и права Raid & Ko.
Foto: Erakogu
Предложение новых квартир велико, а конкуренция между застройщиками острая. За каждого потенциального покупателя жилья борются до последней капли крови. Чтобы довести сделку до конца, покупателям новых квартир предлагают всевозможные бонусы — бесплатную кухонную мебель и кладовую или парковочное место, а также денежную скидку. Или даже целый пакет льгот сразу.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Португальский проект Invego, который среди эстонских покупателей оказался в 2-3 раза популярнее, чем ожидалось, в очередной раз указывает на тот факт, что некоторые люди считают ситуацию в Эстонии настолько безнадежной, что идут на риск и уезжают.
При покупке квартиры или инвестиции в недвижимость стоит руководствоваться не эмоциями, а взвешенным подходом. Присяжный адвокат юридического бюро Hedman Андрес Киви отметил, что в последнее время увеличилось число разочарованных в сделке покупателей и продавцов, и выделил наиболее распространённые ошибки, которых следует избегать.
Через три года вложенные деньги принесут вам пятикратный доход, обещает новый стартап, предлагающий инвестировать в недвижимость. Экспертов такие обещания заставляют насторожиться. В Эстонии растет число мошенничеств с землей, напоминают консультанты.
Ради оптимизации предприниматели зачастую подвергают себя необоснованным рискам, в том числе используя коммерческое помещение в личных целях. Во избежание внезапных претензий Налогово-таможенного департамента следует учитывать особенности налогообложения сделок, связанных с недвижимостью.
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!