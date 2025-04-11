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  • 11.04.25, 11:18

Андреэ Райд: жесткая конкуренция на рынке квартир поглотит летнее повышение налога

Хотя вступающее в силу в июле повышение ставки НСО теоретически могло бы привести к росту цен на новые квартиры, пока об этом речи не идет, пишет Андреэ Райд, руководитель бюро недвижимости и права Raid & Ko.
Андреэ Райд, руководитель бюро недвижимости и права Raid & Ko.
  • Андреэ Райд, руководитель бюро недвижимости и права Raid & Ko.
  • Foto: Erakogu
Предложение новых квартир велико, а конкуренция между застройщиками острая. За каждого потенциального покупателя жилья борются до последней капли крови. Чтобы довести сделку до конца, покупателям новых квартир предлагают всевозможные бонусы — бесплатную кухонную мебель и кладовую или парковочное место, а также денежную скидку. Или даже целый пакет льгот сразу.
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