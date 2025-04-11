Андреэ Райд: жесткая конкуренция на рынке квартир поглотит летнее повышение налога

Португальский проект Invego, который среди эстонских покупателей оказался в 2-3 раза популярнее, чем ожидалось, в очередной раз указывает на тот факт, что некоторые люди считают ситуацию в Эстонии настолько безнадежной, что идут на риск и уезжают.