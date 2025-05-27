Сергей Аникин: экономика без рабочей силы грозит рынком без покупательной способности
Сокращения персонала в технологических компаниях — первый признак тренда, когда значительная часть работников заменяется машинами, и к этому нужно готовиться прямо сейчас, пишет инвестор и консультант Сергей Аникин.
Технологический прогресс в последние годы развивался головокружительно быстро. Искусственный интеллект уже превосходит среднестатистического человека в ряде задач — например, в обработке языка и данных, — но всё ещё уступает в обобщённом мышлении и принятии решений. Вопрос больше не в том, «будет ли», а в том, когда компании заменят большую часть своих сотрудников машинами.
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