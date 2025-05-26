Колламаа: на рынке металлов наметились признаки стабилизации

За последний месяц на рынке металлов наметились признаки стабилизации после неожиданного решения президента США Дональда Трампа приостановить на 90 дней введение запланированных пошлин. Эта временная пауза, предназначенная для проведения переговоров с торговыми партнерами, оказала успокаивающее влияние как на фондовые, так и на сырьевые рынки, пишет член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.
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В то же время США уже ввели 30% пошлины в отношении Китая, что начинает сказываться на китайском экспорте. Промышленное производство и розничная торговля растут медленнее, чем ожидалось, и, по оценке экспертов в области металлургии, ситуация может улучшиться через два-три месяца, когда компании и потребители адаптируются к новому таможенному режиму.
Переговоры с Европейским Союзом еще не завершены, хотя в отношении достижения соглашения рынки настроены оптимистично. 90-дневная отсрочка введения пошлин дала некоторую передышку, но ситуация остается напряженной. Инвесторы внимательно следят за ходом переговоров, поскольку любые новости – как положительные, так и отрицательные – могут вызвать резкие колебания цен. Тем не менее, прогноз роста европейской экономики был понижен с 1,5% до 1,1%, что свидетельствует о косвенном влиянии торговых конфликтов.
Парадоксально, но пошлины оказывают влияние и на саму экономику США. По оценке рейтингового агентства Moody’s, сочетание растущего государственного долга и предложенных Трампом налоговых послаблений (лишь частично обеспеченных финансированием) привело к снижению кредитного рейтинга США. Кроме того, уровень потребительского доверия в США упал до минимума за последние восемь лет.
Как же отреагировали на глобальный торговый конфликт основные цены на металлы?
Медь движется сейчас в районе критической отметки 9580 долларов за тонну. Аналитики рассматривают ее как важный уровень сопротивления, который цена пытается преодолеть. В краткосрочной перспективе прогнозируется ценовой диапазон в пределах 9360-9700 долларов за тонну.
Алюминий также борется с психологическим уровнем в 2500 долларов за тонну. Хотя цена неоднократно приближалась к этой отметке, ей пока не удалось закрепиться выше. В случае успеха следующей целью может стать 2700 долларов за тонну.
Нержавеющая сталь находится под серьезным давлением. Спрос и цены остаются низкими, а производители оказались в условиях жесткой конкуренции.
Никель продолжает снижаться неожиданно слабо, потеряв в апреле еще 7%, несмотря на ожидания на то, что дно уже достигнуто. Это может указывать на фундаментальные изменения на рынке, где оборот вторичного сырья стал настолько велик, что потребность в новом никеле фактически исчезла.
Кредитный рейтинг США был снижен агентством Moody’s – главным образом из-за роста госдолга и лишь частично профинансированных планов по снижению налогов. Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон предупредил, что экономика США может вступить в период стагфляции.
Прогноз роста экономики Европы на 2025 год был понижен, однако снижающаяся инфляция предоставляет Европейскому центробанку пространство для уменьшения процентных ставок. Рост промышленного производства и розничной торговли в Китае замедлился из-за американских пошлин, однако розничные продажи по-прежнему остаются на достойном уровне.
Рынки металлов сохраняют крайнюю волатильность из-за геополитической напряженности и долговой ситуации в США. 90-дневная отсрочка введения пошлин дала рынкам временное облегчение, однако долгосрочная неопределенность сохраняется. Стабилизация цен на металлы в значительной степени зависит от того, удастся ли США достичь торговых соглашений с партнерами и как глобальная экономика адаптируется к новой торгово-политической реальности.
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